نوح: الإخوان وقتهم فات.. ومصر في تحالف استراتيجي مع أمريكا

قال الكاتب والمفكر، مختار نوح، إن جماعة الإخوان الإرهابية، انكشفت أطماعها ومبادئها البرجماتية لتنفيذ مخططاتها دون الاهتمام بمصالح الدولة الوطنية، وحاليا الإخوان ليست لهم أي قواعد على الأرض، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لن يتعامل معهم، في ظل الشراكة الاستراتيجية مع مصر التي تشارك في تحالفات قوية مع روسيا والصين، ولن يكون هناك أي حديث عن أكذوبة حقوق الإنسان التي تزعمها الولايات المتحدة.

وأضاف "نوح" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الإخوان أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك كان لديهم تواجدا في الشارع، والولايات المتحدة كانت تريد تنفيذ مخطط الشرق الأوسط، لذا فتحت الإدارة الأمريكية باب التعاون مع الإخوان، لكن حاليا "الإخوان فات وقتهم والحسابات اتغيرت، دول عندهم مرض نفسي اسمه إنكار الواقع سقطت عنهم روح السلمية والعقل، فالجماعة لا تنظر للمتغيرات السياسية وتستخدم مصطلحات رنانة براقة عفى عليها الزمن".

وأوضح "نوح" أن الجماعة فقدت شعبيتها في مصر والدول العربية، إلا أخوان تونس الذين يمارسون الحياة السياسية لكن شعبيتهم في تراجع مستمر، منتقدا تفكيرهم بقدرة بايدن على استخدام ورقة حقوق الإنسان ضد مصر، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي الجديد يهمه مصلحة الولايات المتحدة في ظل شراكة استراتيجية مع مصر.

وتابع هناك دول ستختفي من الخريطة مثل تركيا التي تناطح الولايات المتحدة لذا تعمل أمريكا على تحجيمها، والأمر الوحيد الذي يضمن بقاء تركيا هو إسقاط الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان من الحكم.