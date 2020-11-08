نائب عن استقواء الإخوان ببايدن: مصر لا تهتز من فوز رئيس أو خسارة آخر

علّق النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب الفائز مؤخرًا عن القائمة الوطنية، على استقواء جماعة الإخوان بفوز بايدن في الانتخابات الرئاسة الأمريكية، قائلا: "مصر ليسَت نقطة على خريطة العالم لتهتز بفوز رئيس أو خسارة آخر، وليست مفعولاً به لتخشى عبث داعمي الإرهاب ومُبتدئوه".

وأشار في بيان له، إلى أن مصر هي المبتدأ حيثما تفجّرت ينابيع الحضارة، وهي الخبر في جُملة مفيدة، وهي القوية بجيشها ورئيسها وشعبها، وتابع: "نسير بثبات لا نرتجي فيه عطفًا، إنما نوثق دبلوماسيتنا الراقية التي نمارسها بمُنتهى الشَرف في زمن عز فيه الشرف، ونُحافظ على بلادنا في إقليم مُفعَم بالمؤامرات.

وأضاف "بدوي": يرحَل ترامب ويأتي بايدن مع مُباركات الجماعة الإرهابية التي لطالما راهنت على الخسارة، وليست سابقة في استعطافهم لفصائل وتكتلات ظنًا منهم أنها ستخدم مصالحهم.

وأكد، أن الدولة المصرية لا تُلقي بالاً لمثل هذه السياسات الغير شريفة والتي أُريد بها سوءً للدولة ذاتها، وتؤكد على سياساتها ودبلوماسيتها الراقية في توكيد دعائم السيادة المصرية واحترامها للمعاهدات والقوانين الدولية وعلاقاتها مع العالم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدّم أمس التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأكد الرئيس السيسي في هذه المناسبة، على التطلع للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك في تصريحات للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وأُعلِن فوز بايدن بحصوله على 290 صوتًا من كبار الناخبين، وهو أعلى من الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولاية بنسيلفانيا، وفق وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، وفي طليعتها شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.