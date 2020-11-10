قبل آثار الحكيم.. فنانات فاجأن الجمهور بعودتهن للأضواء بشكل مختلف

نشرت الفنانة سهر الصايغ، عبر إنستجرام، صورة تجمعها بالفنانة آثار الحكيم والتي ابتعدت عن الأضواء سنوات طويلة.

وكانت الصورة أثناء حضور الفنانة آثار العرض المسرحي "المتفائل" ونشرت سهر صورة تجمعها بسامح حسين وآثار الحكيم والتي ظهرت بملامح مختلفة، وعلقت سهر "نورتينا وشرفتينا النجمة آثار الحكيم مسرحية (المتفائل) المسرح القومي".

والفنانة شيرين سيف النصر هي الأخرى فاجأت جمهورها بعد ظهورها العام الماضي خلال إدلائها بأقوالها في قضية سرقة صديقتها لها وظهرت شيرين بشكل مختلف جدا وأنكرت أن تكون هي صاحبت الصور المتداولة، ولكن التحقيقات أثبتت أنها شيرين سيف النصر.

كما ظهرت سبتمبر الماضي الفنانة المعتزلة جيهان نصر بصحبة بناتها في حفل الموسيقار عمر خيرت على مسرح النافورة بدار الأوبرا، والذي رفع شعار "كامل العدد".

ويعتبر هذا الظهور هو الثاني لـ"نصر" وبناتها بعد ظهورها العام الماضي من خلال مسرحية "الملك لير" بصحبة بناتها الثلاث وابنها.

ونشرت وقتها هبة مجدي إحدى بطلات العرض صورة تجمعها بـ"جيهان" وأبنائها بعد اختفائها عن الأضواء بما يقرب عن 20 عامًا، وكتبت "أجمل مفاجأة حصلت إمبارح فى عرض الملك لير إنى شفت النجمة چيهان نصر وأولادها، أنا بحبها قوي، وانتى شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".

وظهور الفنانة جيهان نصر بعد غياب سنوات طويلة كان مفاجئا للجمهور حيث ظهرت خلال العرض المسرحي للملك لير للفنان يحيى الفخراني بصحبة أبنائها الأربعة وظهرت بعد غياب وهي محجبة.

أيضا المطربة شيماء سعيد والتي اختفت فترة عن الأضواء واعتزلت الغناء فاجأت جمهورها بظهورها عبر السوشيال ميديا وهي محجبة.

ظهور الإعلاميتين صفاء أبو السعود وهالة سرحان في عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي كان أيضا مفاجأة للجمهور بعد اختفائهم فترة طويلة عن الأضواء.