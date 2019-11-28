صديقة شيرين سيف النصر تقضي عامين في سجن القناطر

كشفت مصادر أمنية وقضائية، أنَّ صديقة الفنانة شيرين سيف النصر، المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية في شهر يوليو الماضي من شقة الفنانة بمنطقة قسم الجيزة، صدر ضدها حكمًا بالحسن لمدة عامين، وأنَّها تقضي العقوبة في سجن القناطر، مضيفة أنَّ العقوبة ستنتهي يوم 28 يوليو 2021.

وشرحت المصادر، أنَّ المتهمة "إحسان" هي الصديقة المقربة للفنانة شيرين، وكانت تتردد عليها في شقتها، واستولت على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية الخاصة بالفنانة، وعقب كشف تفاصيل الواقعة، صدر قرارَا بحبسها عامين وتقضي عقوبتها فى سجن القناطر.

كانت مصادر أمنية وقضائية، أفادت بأنَّ الصورة المنسوبة والمتداولة للفنانة شيرين سيف النصر عبر موقع "فيس بوك" تخصها، مؤكّدة أنَّ الصورة جرى التقاطها من مجهول في الأسبوع الأول من يوليو الماضي.

وأضافت المصادر، أنَّ الصورة جرى التقاطها، في أثناء حضور شيرين إلى محكمة جنوب الجيزة، للأدلاء بأقوالها في البلاغ الذي تقدمت به ضد صديقتها المقربة "إحسان"، تتهمتها فيه بسرقة مشغولات ذهبية.

وأضافت المصادر أن شيرين، حضرت في ذلك التوقيت إلى النيابة بصحبة 3 أشخاص ساعدوها في الحركة والصعود والنزول، لدخول إلى مقر النيابة والخروج منه.

وألقى القبض على صديقة شيرين المتهمة بالسرقة، وجرى حبسها في جلسة في نهاية شهر يوليو 2019 وأصدرت المحكمة الحكم في القضية رقم 20169 لسنة 2019 بحبس المتهمة لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه، على سبيل التعويض وقيدت القضية رقم 72 لسنة 2019.

وأكّدت المصادر، أنَّه جرى تنفيذ الحكم علي المتهمة في جلسة 28 من شهر سبتمبر 2019، التي تقضي فترة الحبس المقرر لها منذ 28 يوليو لسنة 2019، داخل سجن القناطر.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، كشفت عن ملابسات الواقعة، وألقي القبض على المتهمة عقب تلقي البلاغ.

يُشار إلى أنَّ رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا صورة قالوا إنها للفنانة شيرين سيف النصر، تظهر خلالها بوزن زائد، إلا أنَّ الفنانة نفت علاقتها بالصورة، مؤكّدة أنَّها لسيدة أخرى، قبل أنَّ تؤكّد مصادر قضائية أنَّ الصور تخص الفنانة والتقطت منذ شهر يوليو الماضي.