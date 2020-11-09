أستاذ جهاز هضمي: التأكد من أمان لقاح فايزر لـ كورونا سيكون بداية 2021

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الجهاز الهضمي بالقصر العيني، إنه مع ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حدث سباق بين الشركات الكبيرة لإصدار المصل والتطعيم، حيث تنافس أكثر من 140 شركة وما وصل إلى المراحل النهائية 3 أو 4 تطعيمات، حيث يوجد عدد ضخم من التطعيمات في سباق مستمر لتطويرها.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه يتواجد 3 تطعيمات مختلفة لفيروس كورونا، فالتطعيم الأول يتبع شركة فايزر عن طريق الحمض النووي والثاني تابع لشركة استرازينكا وبه جزء من الحامض النووي للفيروس والثالث به فيروس ضعيف.

وأشار أستاذ الجهاز الهضمي بالقصر العيني، إلى أن لقاح فايزر استطاع العلماء أن يطوروه ليشكل ما يشبه أجساما مضادة ويحقق نتائج جيدة للغاية مشيرا إلى أن العلماء أثبتوا أن لقاح فايزر نتائجه ممتازة، ويستطيع أن يفرز أجساما مضادة ضد فيروس كورونا تصل إلى 90%، وهذه نسبة مرتفعة جدًا.

وأكد أنه لا يجب استعجال ظهور لقاح ضد فيروس كورونا لأنها تستغرق وقتا لضمان الكفاءة، والأمان، منوهًا بأن النتائج التي أعلنتها شركة فايزر هى نتائج الكفاءة وليس الأمان، منوهًا بأنه إذا ثبت أن هذا اللقاح آمن سيتم تداوله فورًا، متوقعًا أن التأكد من أمنه سيكون بنهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل.

وتابع: "الشركات للإسراع في الإنتاج يتم دمج اختبارات وهو أمر خطأ لأن الوقت لا يمكن تجاوزه وعوامل الأمان لا يمكن إغفالها".