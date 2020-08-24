بيلاروسيا أول دولة تحصل على اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19"

أعلن المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، اليوم الإثنين، أن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو اتفق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بيلاروسيا ستصبح أول دولة تتسلم اللقاح الروسي ضد كوفيد-19.

وجاء في بيان المكتب نقلا عن وكالة بيلتا: "في هذا السياق اتفق الرئيسان على أن مواطني بيلاروس سيشاركون طوعا في المرحلة الثالثة لتجارب اللقاح ضد فيروس كورونا المصنوع في روسيا. كما ستكون بيلاروس أول بلد سيتم توريد هذا اللقاح لها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت نائب عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، ان اللقاح ضد كورونا سيكون متوفرا بدفعات صغيرة في موسكو بالمستقبل القريب.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، طوره مركز غاماليا للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وقال رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، بأن الصندوق قد تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من هذا اللقاح ضد الفيروس التاجي من أكثر من 20 دولة من دول العالم، كما توصلت روسيا إلى اتفاقات على إنتاج هذا اللقاح مع خمس دول، مشيرا إلى أن الطاقات المتاحة تمكن من إنتاج 500 مليون جرعة سنويا.