شوارع سلطنة عمان تتزين لاستقبال العيد الوطنى الـ50

بدأت مظاهر الاحتفال تنشط في شوارع سلطنة عُمان، استعدادا لاحتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ50 للنهضة الذي يوافق 18 نوفمبر الجاري.

وتحتفل سلطنة عُمان بمرور 50 عاماً على مسيرة النهضة الحديثة، وانطلاق عام جديد من النهضة العُمانية في ثوبها المتجدد تحت القيادة السياسية الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

ومع اقتراب العيد الوطني الـ50، توشحت الشوارع الرئيسية في المحافظات والولايات العُمانية، بأعلام السلطنة التي رفرفت مُعلنة بدء مواسم الفرح بأيام نوفمبر المجيدة، وتسجيل وقفة لاستذكار مُنجزات النهضة الحديثة التي انطلقت في عام 1970على يد باني عمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد، وكذلك استكمال مسيرة البناء والتنمية في ظل نهضة متجددة يقودها السلطان هيثم بن طارق بكل حكمة وكفاءة واقتدار.

وتم تزيين الساحات الرئيسية والمباني الأثرية العُمانية بالأعلام والأضواء التي تمثل ألوان علم سلطنة عُمان، حيث تلألأت المباني بالأضواء ليلاً مشكلة منظر بهيج أبهر الجميع.