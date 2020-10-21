سلطنة عمان تلغي حظر التجول الليلي

ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، في السلطنة، قررت إلغاء حظر التجول الليلي.

وعقدت اللجنة، اليوم، اجتماعا بحثت خلاله التقارير المتعلقة بعدد المصابين بالمرض والوفيات الناتجة عنه والمعطيات الوبائية الأخرى في مختلف محافظات السلطنة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقررت اللجنة حسب الوكالة، وقف العمل بمنع الحركة ليلا اعتبارا من الساعة 05:00 من صباح يوم السبت 24 أكتوبر.

وأكدت اللجنة العليا قرار بدء العام الدراسي لكافة الطلاب يوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر المقبل.

وسبق أن أعلنت اللجنة، يوم 9 أكتوبر الجاري، منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من 20:00 مساء حتى 05:00 صباحا من 11 إلى 24 أكتوبر.

كما قررت حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم، حتى إشعار آخر، وإعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أعيد فتحها مسبقًا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق ونشر أسماء المخالفين وصورهم في وسائل الإعلام، وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأهابت اللجنة، بحسب بيان لوكالة الأنباء العمانية، بالجميع وخصوصًا الشباب التقيد التام بجميع الإجراءات الوقائية على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتعتبر سلطنة عمان، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، الدولة الـ41 في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ111484 حالة، والـ54 من حيث عدد المتوفين جراء الجائحة بـ1137 حافة.

وكانت أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن السلطنة ستعيد فتح المساجد في 15 نوفمبر المقبل، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك في خطوة جديدة ضمن إجراءات تخفيف قيود مواجهة الوباء.