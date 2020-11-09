ضبط محاولة تزوير للتهرب من سداد رسوم بفارق تعويضات بنحو 3 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة للتحريات والضبط، بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة برئاسة عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة، بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بالقاهرة والإسكندرية، من ضبط محاولة تزوير تلاعب فى المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

بناء على المعلومات السرية التي توفرت لدى الإدارة للتحريات والضبط، بإفراج شركة "ن. ا"، عن مشمول 23 بيان جمركي، لصنف قطع غيار سيارات، وتقديم مستندات بأسعار متدنية للجمارك بقصد التهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية.

وتم تشكيل لجنة ضمت كل من طارق سعيد مدير الإدارة، ومحمد عوض رئيس القسم، ومحمد عبدالحي وأحمد زيادة وأيمن ترك المفتشين بالإدارة العامة للتحريات والضبط، للتوجه لمقر الشركه بالقاهرة، ولجنة من محمد علي إبراهيم مدير الإدارة، ومحمد سيد أحمد ومحمد أحمد خليل رؤساء الأقسام، للتوجه لمقر الشركة بالإسكندرية، وتم ضبط الفواتير الحقيقية والمستندات الأصلية بمقر الشركة بالإسكندرية، التي أوضحت التلاعب، وتدني القيم المقدمة للجمارك فى البيانات الجمركية.

وبلغت القيمة المقبوله المقدمة بالبيانات الجمركية 6 مليون 574 ألف و126 جنيه.

وبلغت القيمة الحقيقيه للأصناف المخالفة، 14 مليون 163 ألف و983 جنيه.

وبلغ فرق القيمة الجمركية مبلغ 7 مليون 589 ألف و857 جنيه.

وبلغت التعويضات المستحقة، 2 مليون 819 ألف و52 جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط رقم 455 لسنة 2020، وإحالة المحضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.