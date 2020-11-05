جمارك الدخيلة تضبط محاولتي تهرب من سداد الرسوم الجمركية

تمكن رجال الإدارة العامة للحركة بجمارك الدخيلة، برئاسة محمد السيد مبروك، بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد، برئاسة مجدى الشهاوى ومحمد عبدالله مدير عام اللوجستيات، من ضبط محاولتين للتهرب من سداد الرسوم الجمركية والعروض الرقابية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.

المحاولة الأولى كانت بمنطقة الفحص والمعاينة الثانية، برئاسة علاء الدين حسين ومحمد بسيوني مديري الإدارة، وأثناء قيام اللجنة الجمركية المكونة من سعد عبدالحليم مدير الحركة، ومحمد الشرقاوي مأمور الحركة، وميلاد كامل وعبدالناصر حماد مديري التعريفة، بكشف مشمول البيان الجمركي رقم 17214 لو ا لسنة 2020 باسم "ت. ا" منشأ تركيا، والصنف الوارد طبقا للمستندات ماكينات تشكيل وقطع معادن ومستلزمات تركيبات ألوميتال أشكال مختلفة، تبين وجود أصناف تحمل منشأ الصين وليس تركيا وأصناف أخرى بالزيادة وغير مقر عنها بالمستندات مخبأه داخل طرود تحمل منشأ تركيا بغرض التهرب من سداد الرسوم والضرائب المقررة عليها، وبالعرض على الشئون القانونية أفادت أن الواقعة تعتد تهربا جمركيا.

أما المحاولة الثانية فكانت بنفس الإدارة وأثناء قيام اللجنة الجمركية المكونة من أحمد علام مأمور الحركة ومحمد عبدالعزيز مدير التعريفة، بكشف مشمول البيان الجمركي رقم 29708 لو 2 لسنة 2020، باسم "ل. م. ح"، منشأ أوروبي، تبين وجود 98 خزينة غير مقر عنها بالمستندات.

وبلغت قيمة الرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة مليونا و256 ألفا و465 جنيها.

قرر السيد العوف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط رقم 50 لسنة 2020 والتحفظ على المضبوطات.

وتم التصالح وسداد الرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة واستيفاء جهات العرض.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.