جنرال موتورز: نخطط لتوظيف 3000 عامل لتطوير السيارات الكهربائية

أعلنت الشركة الأمريكية "جينرال موتورز"، اليوم الإثنين، أنها تخطط لتوظيف 3000 موظف جديد في مجالات الهندسة والتصميم وتكنولوجيا المعلومات، لتحفيز الجهود وتطوير المزيد من المركبات الكهربائية والبرامج التي تديرها.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن التعيينات الجديدة ستتم إضافتها بنهاية الربع الأول من عام 2021.

ومن جانبه قال كين موريس، نائب رئيس الشركة لتطوير المركبات الكهربائية وذاتية القيادة في بيان: "نحن نمر بمرحلة انتقالية بدأت في نهاية عام 2018، ونسارع نحو مستقبل السيارات الكهربائية، وسيساعدنا هذا على التحرك بشكل أسرع ".

جدير بالذكر أنه مع بداية عام 2018 أعلنت "جنرال موتورز" عن إعادة هيكلة واسعة النطاق أغلقت ثلاثة مصانع واستغنت عن 8000 موظف من ذوي الياقات البيضاء، عمل العديد منهم في المركبات التي تعمل بالاحتراق الداخلي، وأشارت "جنرال موتورز" في ذلك الوقت، إلى نها ستوظف مهندسين آخرين لتطوير 20 نموذجًا كهربائيًا بحلول عام 2023.

وكانت أعلنت الشركة في وقت سابق أنها حققت أرباحًا قوية وتدفقات نقدية حرة كبيرة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020، مشيرة إلى تصدرها لسوق الشاحنات الكبيرة والسيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) الكبيرة في الولايات المتحدة، موضحة أن مبيعاتها في السوق الأمريكية والصينية تعافت بأسرع مما توقع الكثيرون.

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الثالث بعد وضع المتغيرات الموسمية في الاعتبار 2.83 دولار للسهم مقابل 1.72 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وأوضحت الشركة إلى أن هذه الأرباح تتضمن زيادة نسبتها 0.05% نتيجة إعادة تقييم مجموعة "بي.إس.ايه" الفرنسية لصناعة السيارات.