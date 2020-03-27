ترامب يشتري أجهزة تنفس.. ويأمر جنرال موتورز وفورد بإنتاجها

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، شراء عدد من أجهزة التنفس الصناعي من شركات سيعلن عنها لاحقا، وطالب ترامب، جنرال موتورز وفورد بتصنيع أجهزة التنفس ملوحا بقانون الطوارئ المعلن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جين بينج، اتفقا هاتفياً على هزيمة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد بينج، أنه على بكين وواشنطن "الاتحاد لمكافحة الووباء، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

وأعرب الرئيس الصيني عن استعداده للعمل بشأن كورونا المستجد مع جميع الأطراف بما فيها واشنطن، مؤكداً أن التعاون مع الولايات المتحدة بشأن كورونا هو الخيار الصحيح الوحيد، مشددا على أن العلاقات مع الولايات المتحدة تمر بمنعطف مهم، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

فيما أعلنت الصين عن تقديمها مساعدات ودعما تقنيا لـ89 دولة و4 منظمات دولية على 4 دفعات لمكافحة كورونا، وأنها بصدد إعداد خامس دفعة من برامج مساعداتها للعالم.

وقالت الصين، إنها وفرت برامج متعددة اللغات للوقاية والسيطرة والتشخيص والعلاج، وأقامت اجتماعات دولية لتبادل خبرات الوقاية من الوباء ومكافحته، وشاركت البيانات العلمية والنتائج التقنية واستراتيجيات الوقاية والمكافحة مع المجتمع العلمي والتكنولوجي العالمي في الوقت المناسب، وقدمت المساعدات والدعم التقني لـ89 دولة و4 منظمات دولية على 4 دفعات، وهي حاليا بصدد إعداد الدفعة الخامسة من المساعدات.

وأوضح شو نان بينج، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني: قام المجتمع العلمي والتكنولوجي في الصين بالكثير من العمل لتطوير الأدوية والعلاج السريري، حيث تم تشكل مجموعة كاملة نسبيا من الحلول التقنية في البداية.

وأكدت بكين أنه عندما كانت معركة الصين ضد الوباء أكثر شدة، قدمت العديد من البلدان دعما قيما لها. واليوم، أصبح وضع الوباء في الصين تحت السيطرة بشكل أساسي فأخذت هي في تقديم المساعدات.

وأضافت بكين: "تمسكا بمفهوم مجتمع ومصير مشترك للبشرية، نحن على استعداد لإرسال خبراء طبيين لدعم الوقاية من الوباء ومكافحته، وتعزيز الثقة للتغلب على الوباء".

وقال تسنج يى شين، نائب مدير لجنة الصحة، إن الصين أخذت زمام المبادرة لتبادل الخبرات الصينية في الوقاية والعلاج من الالتهاب الرئوي الناجم "كوفيد-19" مع العالم".

وأشار نائب مدير الوكالة الوطنية للتعاون الإنمائي الدولي، دنج بوكينج، إلى أن "تقديم المساعدات الخارجية لمكافحة الوباء، سيساعد الصين أيضا في السيطرة على خطر دخول الوباء من الخارج وتقليله"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف بوكينج: "في الوقت الحاضر، انتشر "كوفيد-19"، في نقاط متعددة حول العالم. والتعاون الدولي الفعال في الوقاية المشتركة والسيطرة والمكافحة المشتركة له أولوية قصوى، ولا يمكن للبشرية جمعاء التغلب على الصعوبات معا، إلا بالإخلاص والتضامن، ومن خلال العمل معا".