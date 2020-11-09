التصديري للصناعات الكيماوية يعلن تحسن أداء الصادرات بنسبة 54%

كشف المجلس التصديري الصناعات الكيماوية والأسمدة عن التحسن في صادرات القطاع خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبه 54% بعد ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2020 إلى نحو 3.7 مليار دولار مقارنة بـ2.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير-يونيو 2020.

وكشف تقرير صادرعن المجلس أن‏ صادرات الصناعات الكيماوية حققت خلال التسعة أشهر الأولى من يناير إلى سبتمبر 2020 نحو 3.7 مليار دولار ‏بانخفاض نسبته -11% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2019.

وأضاف أن هذا يمثل تحسن نسبي في أداء ‏الصادرات، حيث بلغت نسبة الانخفاض -16%، خلال الفترة يناير- يونيه 2020، مقارنة بنفس الفترة من ‏عام 2019 .

‏وأوضح المجلس أن نسبة التحسن في صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقارنة بها خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت نحو 54%، حيث بلغت صادرات القطاع خلال الفترة من يناير- يونيه 2020، ما قيمته 2.432 مليون ‏دولار، وارتفعت خلال الفترة من يناير- سبتمبر 2020 إلى ما قيمته 3.7 مليون دولار، بنسبة زيادة 54% خلال 3 ‏أشهر.‏

‏وأرجع الانخفاض في صادرات القطاع إلى مجموعة من الأسباب تأتي على رأسها جائحة كورونا وتداعياتها، سواء تراجع حركة التجارة العالمية، والتدابير الصحية التي اتخذتها معظم ‏دول العالم وانكماش الطلب العالمي، وتركيز أهم الأسواق العالمية على استيراد الاحتياجات الأساسية، لتلبية ‏احتياجات الاستهلاك الملحة مثل السلع الزراعية والغذائية، أثرت سلبًا على أداء معظم الصادرات غير ‏التقليدية ومنها الصناعات الكيماوية. ‏

وكان من ضمن الأسباب تدهور قيمة الليرة التركية أمام العملات الحرة، وبالتالي ارتفاع تكلفة استيراد السوق ‏التركي لاحتياجاته، مما أدى إلى تراجع الطلب في السوق التركي على الصادرات المصرية وانخفاض صادرات ‏الصناعات الكيماوية لهذا السوق بنسبة –20% عما كانت عليه العام الماضي، آخذين في الاعتبار أن صادرات ‏الصناعات الكيماوية لهذا السوق تمثل 50% من إجمالي الصادرات غير البترولية للسوق التركي.‏