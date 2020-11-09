التصديري للصناعات الكيماوية يعلن تحسن أداء الصادرات بنسبة 54%
كتب:
صالح إبراهيم
11:12 م | الإثنين 09 نوفمبر 2020
يرزي
كشف المجلس التصديري الصناعات الكيماوية والأسمدة عن التحسن في صادرات القطاع خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبه 54% بعد ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2020 إلى نحو 3.7 مليار دولار مقارنة بـ2.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير-يونيو 2020.
وكشف تقرير صادرعن المجلس أن صادرات الصناعات الكيماوية حققت خلال التسعة أشهر الأولى من يناير إلى سبتمبر 2020 نحو 3.7 مليار دولار بانخفاض نسبته -11% عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2019.
وأضاف أن هذا يمثل تحسن نسبي في أداء الصادرات، حيث بلغت نسبة الانخفاض -16%، خلال الفترة يناير- يونيه 2020، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 .
وأوضح المجلس أن نسبة التحسن في صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقارنة بها خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت نحو 54%، حيث بلغت صادرات القطاع خلال الفترة من يناير- يونيه 2020، ما قيمته 2.432 مليون دولار، وارتفعت خلال الفترة من يناير- سبتمبر 2020 إلى ما قيمته 3.7 مليون دولار، بنسبة زيادة 54% خلال 3 أشهر.
وأرجع الانخفاض في صادرات القطاع إلى مجموعة من الأسباب تأتي على رأسها جائحة كورونا وتداعياتها، سواء تراجع حركة التجارة العالمية، والتدابير الصحية التي اتخذتها معظم دول العالم وانكماش الطلب العالمي، وتركيز أهم الأسواق العالمية على استيراد الاحتياجات الأساسية، لتلبية احتياجات الاستهلاك الملحة مثل السلع الزراعية والغذائية، أثرت سلبًا على أداء معظم الصادرات غير التقليدية ومنها الصناعات الكيماوية.
وكان من ضمن الأسباب تدهور قيمة الليرة التركية أمام العملات الحرة، وبالتالي ارتفاع تكلفة استيراد السوق التركي لاحتياجاته، مما أدى إلى تراجع الطلب في السوق التركي على الصادرات المصرية وانخفاض صادرات الصناعات الكيماوية لهذا السوق بنسبة –20% عما كانت عليه العام الماضي، آخذين في الاعتبار أن صادرات الصناعات الكيماوية لهذا السوق تمثل 50% من إجمالي الصادرات غير البترولية للسوق التركي.