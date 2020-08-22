خطة معارض "تصديرى الصناعات الكيماوية" أمام "التمثيل التجاري"

تلقى الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، خطة المعارض والبعثات والأسابيع التجارية لـ 2020-2021.

وبحسب مذكرة رسمية خاطب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، جهاز التمثيل التجاري بشأن إشارات مذكرة للمجلس إلى أنه منذ صدور قرار توقف كافة الفعاليات والمعارض سواء الداخلية أو الخارجية قام المجلس بالتواصل مع مديري المعارض عبر لجنة المعارض بالمجلس للاستفسار عن وضع إقامة المعارض المسجلة ضمن الخطة في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأكد حرص المجلس على متابعة التواطل للوقوف على ما سيجري من إجراءات وتحديد تواريخ إقامة هذة الفعاليات، أوضح المجلس أنه في ظل هذة الظروف يمكن تنفيذ عدد من المعارض والبعثات التجارية الافتراضية لأهمية استخدامها كأداة أساسية للتسويق في ظل التحديات التي يواجهها مجتمع المصدرين خلال جائحة كورونا.

وأضاف أنه اتساقا مع التطور الذي حدث على ديناميكيات الأعمال والاتجاه نحو التعامل الرقمي، فضلًا عن أن المعارض والبعثات الافتراضية توفر القدرة على قياس نجاح الحدث ومدى قدرة المشاركين على الاستفادة من هذة الفعاليات، كشف المجلس أن خطته للمعارض والبعثات والأسابيع التجارية لـ 2020-2021.

وتتضمن الخطة تنظيم 5 معارض خلال الفترة من يناير - يونيه 2021 في كل من دبي (آراب بلاست خلال الفترة من 9-12 يناير) ومعرض امبيانت للادوات المنزلية بألمانيا خلال الفترة من 19-23 فبراير 2021 وآخر للدهانات والبويات في الفترة من 23-25 مارس ومعرض كينيا للصناعات الكيماوية بكينيا خلال الفترة من 19-22 مارس ومعرض بلاست اكسبو بالمغرب في الفترة من 1-4 يونيو.

وأشار إلى تنظيم 4 بعثات ترويجية في كل من تونس في الفترة من 1-7 فبراير، والأردن في الفترة من 1-7 يونيو، والسنغال في الفترة من 1-7 نوفمبر، وروسيا في الفترة من 1- 7 أغسطس وكذا 4 أسابيع تجارية في تنزانيا وأوغندا والسودان وكينيا.