التفاصيل الكاملة لقتل صاحب محل ملابس في صحراء قنا بسبب الآثار

"أنا وصلت اتنين واحد منهم من بني سويف عند مقبرة أثرية من أسبوع ورجعت أخدهم تاني لقيت واحد فيهم مقتول" بهذه الكلمات كشف سائق وعامل تفاصيل مقتل صاحب مصنع ملابس على يد صديقه فى المنطقة الجبلية بقنا.

وقال مكتشف الجريمة إن عاملا يدعى "م" 28 سنة اتصل به من شهر وطلب منه توصيلهم إلى منطقة الجبلية الموجود بها مقبرة أثرية مقابل مبلغ مالي، وأضاف السائق: التقينا أمام موقف السيارات بمركز أبو تشت حتى حضر صاحب المصنع "القتيل" ثم تناولنا وجبة غداء وتوجهنا إلى المنطقة الجبلية وعلمت منهما أن العامل عثر على مقبرة أثرية واتفقا مع صاحب المصنع على إخراج القطع الأثرية وبيعها، وبعد مرور أسبوع عدت إليهم لإعادتهم مرة أخرى فعثرت على جثة القتيل.

وكشفت التحريات أن العامل تشاجر مع صاحب المصنع واستدرجه إلى مسرح الجريمة بحجة البحث عن الآثار ثم قتله للانتقام منه بسبب الخلافات السابقة بينهما.

قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور مركز أبو تشت أمن قنا بلاغا من عاطل وسائق مقيمين بقرية بدائرة المركز يفيد بعثورهما على جثة لشخص مجهول بالمنطقة الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمركز أبو تشت وما قرراه بقيامهما بتوصيل شخصين من القرية إلى المنطقة الجبلية المتاخمة بدائرة المركز مكان العثور على الجثة للبحث والتنقيب عن الآثار ولدى عودتهما لذات المكان عثرا على جثة أحداهما وبها طلق ناري بالرأس تم تشكيل فريق من ضباط المباحث أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا عن تحديد شخصية المجني عليه مالك مصنع ملابس ( سن 41 )مقيم بدائرة مركز الفشن ببني سويف وأن وراء ارتكاب الواقعة عامل ( سن 25 ) صديق الضحية مقيم بدائرة مركز المراغة بسوهاج.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وأعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة.

وقرر المتهم المذكور بوجود خلافات أدت إلى عقده العزم عليه التخلص منه وفى سبيل تنفيذ مخططه قام باستدراج المجني عليه إلى المنطقة الجبلية محل العثور على الجثة بزعم التنقيب عن الآثار وعقب وصولهما قام بإطلاق عيار ناري تجاهه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.