مباحث قنا تضبط هاربا من سجن طرة منذ ثورة يناير

تمكنت مباحث مركز قنا، اليوم، من ضبط عنصر إجرامي، هارب من السجون خلال أحداث ثورة يناير، صادر بحقه أحكام قضائية عدة.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير مباحث المديرية، يفيد ضبط "سعيد.ع.ع" 35 عامًا، مقيم بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، الهارب في أحداث ثورة يناير من سجن طرة.

وشكلت قوة تحت إشراف، المقدم محمد السنوسي رئيس مباحث المركز، بقيادة النقيب البدوي حمودة، معاون أول المباحث، والنقيب حسن البوادي، والقوة النظامية والسرية، وتمكنت من ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري طبنجة 9 ملي وبها طلقات، وسيارة مبلغ بسرقتها.

جار عرض المتهم على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية.