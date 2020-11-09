التعليم العالي عن فصل 23 طالبا بسبب الكمامة: عرضوا حياة الآخرين للخطر

في واقعة للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتأكيد على الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية داخل الجامعات، أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، قرارًا بفصل 23 طالبًا بكلية العلوم لمدة أسبوع، وحرمانهم من دخول الكلية، لعدم ارتدائهم الكمامات الطبية داخل الحرم الجامعي، وذلك بعد التأكيد عليهم وتحذيرهم شفويًا أكثر من مرة.

وجاء ذلك خلال جولة مفاجئة لنائب رئيس الجامعة اليوم الاثنين، ومتابعة حالة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل الجامعة، والتأكد من ارتداء الطلاب الكمامات الطبية، وتطبيق التحذيرات والتعليمات الصحية، وذلك لمواجهة أزمة كورونا.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن هناك قانونا واحدا يحكم الجامعات الحكومية، وينظم العمل بها هو القانون رقم 49 لعام 1972، وهو ما تستند عليه الجامعات في تنفيذ لائحتها الانضباطية، وفقًا إلى باب العقوبات المنصوص عليه في القانون.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، لـ"الوطن"، أن عدم ارتداء الكمامات الطبية، يعرض حياة الآخرين للخطر، وهو ما لن يسمح به أن يضر غير الملتزمين أقرانهم من الملتزمين، ورغم التنبيه على أهمية ارتداء الكمامات الطبية أكثر من مرة ومن جميع الجهات، إلا أن هناك قلة غير ملتزمة من الطلاب، فكان عقابهم ضروريًا للتأكيد على خطورة الأمر، وهو ما استندت عليه الجامعة في تطبيق قرار الفصل، وفقًا للقانون رقم 94 لعام 1972.

وأكد الدكتور لطفي أبوسالم، عميد كلية العلوم، على أن الكلية تحرص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وارتداء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها الكمامات الطبية، داخل الحرم الجامعي وفي قاعات المحاضرات والمعامل، وتنفيذ التباعد الاجتماعي داخل المدرجات من قبل الطلاب، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع غير الملتزمين بتوجيه إنذار شفوي كأمر مبدأي، ومن يستمر في مخالفة التعليمات يتم تحويله إلى التحقيق.

وخلال اجتماع مجلس الجامعة، وجه الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، النواب وعمداء الكليات، بضرورة التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات بارتداء الكمامات الطبية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات داخل الحرم الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين وتحويلهم للتحقيق.