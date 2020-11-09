طلاب مدارس مبارك كول يتظاهرون أمام التعليم للمطالبة بإنقاذهم

نظم العشرات من طلاب مدارس مبارك كول الصناعية للتعليم المزدوج، مظاهرة احتجاجية، أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، لمطالبة الوزارة وقيادت التعليم الفني بإنقاذهم من أصحاب الشركات الخاصة، بعدما قامت المدرسة بطردهم وتحويلهم لمدارس عادية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، إنه سيتم بحث جميع مشكلات طلاب مدارس مبارك كول للعمل على حلها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق جميع المطالب المشروعة لأبنائها الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية، للعمل على توفير مناخ صحي للجميع من أجل توفير تعليم عالى الجودة لجموع الطلاب.

وأشار مجاهد، لـ"الوطن"، إلى أن العملية التعليمية بجميع المدارس الفنية تسير بصورة منتظمة وطبيعية، ولا يوجد أى معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس، موضحا أن نسبة حضور الطلاب بالمدارس الفنية مرتفعة للغاية، وذلك حرصا من الطلاب على الحضور للمدارس لحضور الحصص المدرسية داخل الفصول الدراسية سواء النظرية أو العلمية، مؤكدا أن الجميع داخل الوزارة يعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد دون أدنى مشكلة.

وأضاف مجاهد، أن العمل يسير على قدم وساق، لوضع جميع السيناريوهات البديلة حال حدوث أى أزمات من شأنها تهدد سير اليوم الدراسي، بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس من خلال تعقيم المدارس والمقاعد الخشبية ودورات المياه، مؤكدا أن جميع أدوات التعقيم والتطهير متوفرة بجميع المدارس.

وأوضح مجاهد، أنه لا نيه على الإطلاق بتأجيل العام الدراسي الجديد حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مجموعات التقوية بالمدارس تسير كما خطط لها، كما أن هناك إقبالا كبيرا عليها من قبل الطلاب باعتبارها البديل الشرعى والأساسي للدروس الخصوصية.