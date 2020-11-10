الليلة.. الثقافة تختتم مهرجان الموسيقى العربية بمسرح النافورة

تختتم وزارة الثقافة الليلة، فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية والمقام على مسرح النافورة الجديد، كما تسلم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني للعزف والغناء، المصاحبة للدورة الـ29 من المهرجان، وذلك في حفل الختام المقام في الثامنة مساء على مسرح النافورة، ويحييه نجم الغناء التونسي صابر الرباعي، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات.

وتنقسم إلى "مسابقة الأغنية الجديدة، العزف على آلة التشيللو، الغناء العربي للشباب، الغناء العربي لذوي الاحتياجات الخاصة من"الشباب، الغناء العربي للأطفال، والغناء العربي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة"، وجرى اختيار 3 فائزين لكل جائزة، باستثناء جائزة الأغنية الجديدة، كالتالي:

- مسابقة "الأغنية الجديدة" وقيمتها 100 ألف جنيه مصري، مُناصفةً بين الفنانة "نهى حافظ" بأغنية "أرض واحدة" كلمات ولحن أحمد لطفي وتوزيع يحيى الموجي، والمطربة آيات فاروق بأغنية "كلمني" كلمات ولحن خالد عبدالغفار وتوزيع إيهاب عبدالسلام.

- مسابقة العزف على آلة التشيللو: فاز بجائزتها الأولى وقيمتها 30 ألف جنيه مصري "عبدالله سمير سيد إبراهيم، وحصل على المركز الثاني وقيمة جائزته 25 ألف جنيه مصري "نور محمد عبدالشافي"، وحصد المركز الثالث وقيمة جائزته 20 ألف جنيه مصري "إسلام السيد خميس"، والمركز الثالث مكرر بنفس قيمة الجائزة "إيهاب سمير شوقي".

أما جائزة مسابقة الغناء العربي للشباب فاز بمركزها الأول وقيمة جائزته 30 ألف جنيه مصري "أحمد عبدالكريم عبدالجواد"، وفاز بالمركز الثاني وقيمة جائزته 25 ألف جنيه مصري "مازن حلمي السيد"، ونال المركز الثالث وقيمة جائزته 20 ألف جنيه مصري "محمد أحمد محمد محمد النجار".

وأوصت اللجنة بمنح شهادات تقدير لكل من "تقي محمد عبدالرحمن، وكريم علاء الدين لطفي".

- مسابقة الغناء العربي للأطفال، فاز بالمركز الأول وقيمة الجائزة 20 ألف جنيه مصري "بسملة كمال بيومي"، وجاء في المركز الثاني وقيمة الجائزة 15 ألف جنيه، "يوسف بيتر"، وفي المركز الثاني مكرر بالقيمة المالية نفسها "لوجين تامر" من مركز تنمية مواهب الأطفال بدار الأوبرا المصرية، وحصل على المركز الثالث وقيمة الجائزة 10 آلاف جنيه كل من "إياد محمد أحمد قدورة"، والثالث مكرر "يوسف محمد مصطفى الراوي" بالقيمة المالية نفسها.

أما مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة من الشباب والأطفال في الغناء فجاءت الجوائز على النحو التالي:

في البداية، جوائز الشباب وهي: المركز الأول وقيمة الجائزة 30 ألف جنيه مصري كل من "نانسي عاطف شحاتة" من مركز الحفني، و"هبة عادل إبراهيم يوسف" بالقيمة المالية نفسها.

وجاء في المركز الثاني وقيمة الجائزة 25 ألف جنيه مصري "رانيا محمود عبدالحميد" من مركز، ونال المركز الثالث وقيمة الجائزة 20 ألف جنيه مصري "محمد مصطفى علي الزهري" من مركز الحفني، وأوصت اللجنة بمنح شهادات تقديرلكل من "ريم هاني، لوجين خالد، فرح محمد"- مسابقة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في الغناء، فاز بالمركز الأول وقيمة الجائزة 20 ألف جنيه مصري "هبة ربيع السيد ربيع"، من أطفال مركز تنمية المواهب.

وحصل على المركز الثاني "شرف أحمد شرف" من مركز تنمية المواهب وقيمة الجائزة 15 ألف جنيه مصري فقط لا غير.

ونال المركز الثالث وقيمة الجائزة 10الآف جنيه مصري "جنة يوسف شعبان"، من مركز تنمية المواهب بالأوبرا.