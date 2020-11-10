5 معلومات عن الحي السكني "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة

تشهد مدينة العاصمة الإدارية الجديدة طفرة إنشائية ومعمارية هائلة؛ إذ يوليها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، وهيئة المجتمعات العمرانية، اهتماما كبيرا؛ كى ينتهوا من تنفيذ المشروعات التطويرية والإنشائية داخلها في أسرع وقت ممكن.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن سرعة تنفيذ المشروعات المتفق عليها داخل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال مواصفات قياسية تنفذ للمرة الأولى في مصر.

وتتضمن مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مشروعات عدة تميزها عن باقي المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، منها "الحديقة المركزية"، التي تعد من أكبر الحدائق الموجودة على مستوى العالم، بالإضافة إلى "البرج الأيقوني"، الذي يعد أطول وأعلى برج في قارة أفريقيا.

ليس ذلك فقط، بل هناك مشروعات تطويرية وإنشائية عدة تقام داخل أحيان مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، منها الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، الذي يضم عدد من الوحدات السكنية، لخدمة أبناء المدينة.

وتسرد "الوطن" أبرز المعلومات عن الحي السكني "كابيتال ريزيدانس" بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لتصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، خلال بيانات صحفية سابقة.

5 معلومات عن الحي السكنى "كابيتال ريزيدانس"، بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة:

1- أنجزت المشروعات داخل الحي السكني بنسبة بلغت 90%.

2- انتهي من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمباني المجاورتين الأولي والثامنة.

3- جاري الإنتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام للحي السكني.

4- تبلغ مساحة الحي السكني 1016 فدانا.

5- يضم "كابيتال ريزيدانس" 8 مجاورات، وجارى تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى: "697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى سكني مختلط، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجاري وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية".