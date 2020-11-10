مرافق الأقصر تشن حملات لضبط الأسواق الشعبية

شنت شرطة مرافق الأقصر بقيادة المقدم خالد الغول، حملة مكبرة بوسط المدينة استمراراً لأعمال شرطة المرافق لتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين ومتابعة أعمال المقاهي ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، بالتنسيق ما بين النقيب شاذلي صابر ومسئولي مجلس مدينة الأقصر، بوسط مدينة الأقصر بشوارع التلفزيون والمنشية والصنايع و المدينة المنورة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 116 محضر تضمنت 23 محضر اشغالات، و17 محضر مضبوطات متنوعة و6 محاضر نظافة عامة، و9 محاضر باعة جائلين و2 منشأة بدون تراخيص و57 إزالات ادارية، كما شملت الحملة التفتيش على عدد 12 مقهى وتم ضبط عدد 41 ارجيلة بمقهيان وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما استهدفت الحملة العديد من الشوارع داخل نطاق المدينة، من بينها شارع مدرسة الصنايع والشوارع الجانبية والمحطة وعبد المنعم العديسي والمدينة المنورة والتليفزيون، وأسفرت عن تحرير ١٨٣ محضرا متنوعا عبارة عن (إشغال طريق ومضبوطات وبائع متجول وإدارة منشأة بدون ترخيص وإزالات إدارية.

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهي والكافتيريات لمنع تدخين الشيشة، ومتابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.