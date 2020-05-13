رئيس مجلس مدينة إسنا يقود حملة لرفع الإشغالات جنوب الأقصر

قاد محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، اليوم، حملة موسعة بمنطقة أحمد عرابي، وسط المدينة، استهدفت رفع الإشغالات ومنع تجمعات الباعة الجائلين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وجاءت الحملة بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بالمركز وشرطة المرافق، حيث تمكنت الحملة من تحرير عدد من محاضر إشغال طريق وبائع متجول ومحاضر نظافة وتنفيذ إزالات إدارية بمعرفة إدارة الإشغالات وشرطة المرافق، كما تم فض وتفرقة التجمعات للمواطنين وتوعيتهم بمدى خطورة التجمعات في إنتشار عدوي فيروس كورونا.

وشهدت الحملة تنظيم الدخول للسيارات من شارع النزهة والخروج من أحمد عرابي، تيسيرا على حركة المواطنين والسيارات والسيولة المرورية بشوارع المدينة.

وأكد سليمان استمرار الحملة يوميًا لانضباط الشارع ومنع التجمعات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.