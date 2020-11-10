الإسكان تطرح 1011 وحدة بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة: بمقدم 50 ألف جنيه

أكّد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنَّ وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستتولى طرح 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة وهي مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة).

وأوضح الجزار، في بيان صادر اليوم، أنَّه سيتمّ طرح 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع"بمدينة العبور)، وكذا طرح 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز "ذات الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).

وأضاف وزير الإسكان، أنَّ التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يسدد العميل 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة، مشيراً إلى أنَّ شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني، وللاطلاع علليها اضغط هنــــا، أو عبر موقع الهيئة من هنــــا، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22/11/2020.