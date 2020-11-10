"الأدوية": 50 لقاحا لكورونا وصلت مرحلة التجارب السريرية.. وتعاون وشيك مع "فايزر"

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أكثر من 50 لقاحا وصلت مرحلة التجارب السريرية ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنه جار العمل على تطوير 176 لقاحًا محتملاً في جميع أنحاء العالم.

وأوضح عوف لـ"الوطن"، أن العالم يعمل حالياً على إيجاد علاج لفيروس كورونا أو الوقاية من خلال استخدام اللقاحات، حيث تتسابق دول كثيرة لعمل لقاح يمكنه مواجهة فيروس كورونا مثل بريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، مشيرا إلى أن مصر بادرت بعمل تعاون مشترك مع الصين لإجراء تجارب سريرية لإحدى اللقاحات والعمل على تصنيعها في مصر.

ولفت إلى أنه من أوائل المؤسسات التي أعلنت عن إيجاد لقاح لكورونا هي جامعة أكسفورد، إذ كانت الأقرب إلى طرح لقاحها وقد انتهت من 80% منه.

وأنتجت أكسفورد 400 مليون جرعة لكن أثناء التجارب السريرية ظهرت بعض الأعراض على حالتين، وهو ما أوقف مساعيها لطرح اللقاح لإعادة دراسته.

وأشار إلى أن مصر تعاقدت على 30 مليون جرعة من لقاح كورونا بشركة استرازينيكا وأكسفورد، وسنحصل عليه فور حصوله على الموافقة، على حد قوله.

وتابع: "مصر دخلت منظومة الأبحاث على بعض لقاحات كورونا بالتعاون مع الصين، وتعتبر (فاكسيرا) إحدى الشركات الصينية المنتجة للقاح الذي يخضع لعدد من الدراسات الآن، وفي انتظار دعوة منظمة الصحة العالمية لترى خطوط الإنتاج قبيل الإعلان عنه، فضلا عن شركتين روسيتين ولكن تحت التجارب السريرية وشركة جلعاد الأمريكية التي تنتج (اريمديسفير) وهو العقار الوحيد الذي جرى الموافقة عليه من منظمة الصحة العالمية".

وأكمل: "نتوقع أن توقع وزارة الصحة بروتوكول مع شركة فايزر لأخذ حصة من اللقاح، لدينا نشاط في الحكومة ومنفتحون على كل دول العالم فيما يتعلق بلقاح كورونا".

كما توقع "عوف" إنشاء مصنع لشركة "فايزر" بمصر بعدما تنتهي من التجارب السريرية، وتحصل الشركة على الموافقات الخاصة ببداية إنتاج اللقاح، والذي من المتوقع طرحه في الربع الأول من العام المقبل فالنتائج مبشرة حتى الآن.

ولفت إلى أن شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد في بريطانيا تعمل على تطوير اللقاح الذي تعتبره منظمة الصحة العالمية الأفضل، متابعا: "ندرس 50 لقاحا لاختيار الأنسب والأقل سعرا لصالح المريض المصري".