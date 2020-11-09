عمرو أديب يشيد بإعلان شركة فايزر عن لقاح كورونا: يوم تاريخي

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته البالغة بإعلان شركة فايزر الأمريكية بالتعاون مع "بابونتيك" الألمانية عن قرب الانتهاء من لقاح خاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بدرجة أمان تتعدى الـ 90%، قائلًا: " خلاص يا جماعة استحملوا، الفاكسين جاي أهو، مش هبقى مبالغ لو قولت أن النهارده يوم تاريخي".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أن هناك أمصالا كثيرة يتم تجريبها حول العالم لمجابهة كورونا، لكن شركة فايزر الأمريكية شركة كبيرة وعظيمة، وسيتم توفير 150 مليون جرعة خلال الشهرين المقبلين، وأنه في عام 2021 ستكون هذه الشركة قد انتجت مليار ونصف المليار جرعة.

وأشار الإعلامي إلى أن مأمونية لقاح فايزر بعد تجريبه على 40 ألف شخص حول العالم، تخطت الـ 90%، رغم أن منظمة الصحة العالمية دائما ما تقول إن أي مصل يتخطى مأمونيته 50% أهلا وسهلا بيه، مؤكدًا أنه منذ أن تم الإعلان عن هذا الأمر انخفضت أسعار الذهب، "الناس عاوزه تحجز الفاكسين".

وتساءل الإعلامي: " إحنا الفاكسين المصري بقى إمتي، إمتي هيكون موجود، ونجاحه قد إيه، أمانه قد إيه، هيبقى جاهز إمتى"، موضحًا أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال الجملة التي يقولها منذ ثلاثة أشهر، " أبو عنتر قال جملة أنا بقولها منذ 3 شهور، قال من دلوقتي لشهر مارس مفيش غير كمامة".