المصدرين المصريين تطلق النسخة الافتراضية الأولى من أول معرض للمنسوجات

أعلنت جمعية المصدرين المصريين – إكسبولينك عن إطلاق الدورة الخامسة والنسخة الافتراضية الأولى من ملتقى Destination Africa 2020، بالتعاون مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات، وتحت رعاية كلا من INTERTEK و OETI (OEKO-TEX) وWRAP وRieter، وذلك في الفترة من 16 نوفمبر 2020 ولمدة شهر، عبر أحد المنصات الدولية المتخصصة في إقامة المعارض الافتراضية.

وقال المهندس خالد الميقاتي، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين -إكسبولينك، يعد "دستنيشن إفريقيا 2020 - الملتقى الإفريقي الدولي الرائد والأكبر في مصر الذي يجمع معًا العارضين المتخصصين في المنسوجات، الملابس الجاهزة والإكسسوارات من شمال إفريقيا والدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى لعرض أحدث تشكيلة من منتجاتهم، حيث سيشارك في هذه الدورة أكثر من 36 عارضا من مصر وجنوب إفريقيا وتونس وروندا وموريشيوس وأكثر من 140 مشترى دولي".

وأضاف الميقاتي، أن ملتقى دستنيشن إفريقيا، يهدف إلى تعظيم الصادرات المصرية والإفريقية وإبراز دور مصر وإفريقيا كمركز صناعي وتصديري للملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات المنزلية، مشيرًا إلى أن الدورة السابقة شهدت نجاحا كبيرا، حيث شارك فيها أكثر من 100 مصنع ينتمي إلى 6 دولة إفريقية من مصر، جنوب إفريقيا، إثيوبيا، رواندا، تونس، المغرب، وإفريقيا إلى جانب زيارة أكثر من 250 مشتري دولي.

وأكد أن الملتقى منصة تصديرية وتجارية هامة توفر فرصة للتعامل مع مصادر جديدة ومتنوعة لتوريد احتياجات المصنعين والتجار من إفريقيا تحت سقف واحد، من خلال خلق شبكة اتصالات مع كبار المصنعين في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة، وذلك في إطار اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين إفريقيا من ناحية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى.

وأوضح أن انعقاد الملتقى هذا العام عبر المنصات الدولية الافتراضية، يأتي في إطار مبادرة "إكسبولينك" للتعامل مع التحديات التي يواجهها مجتمع المصدرين ومع التغيير المستمر في ديناميكيات الأعمال والذي يتطلب التكيف معها بسرعة وكفاءة عالية، باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية ومشاريع التحول الرقمي.

وأشار الميقاتي، إلى أن إطلاق حزمة من الخدمات والبرامج والأنشطة الإلكترونية الجديدة، يؤكد سعي جمعية المصدرين المصريين الدائم بالتعاون مع شركائها لخدمة قطاع التصدير بفكر عصري ومتطور لتقديم أحدث أدوات التعاون والتكامل بين مراحل عملية التصدير.

وأضاف، أن استراتيجية "إكسبولينك" لتنظيم المعارض الافتراضية والبرامج والأنشطة الرقمية تعزز من تواجد المنتجات المصنعة المصرية في الخارج والنفاذ إلى مختلف الأسواق إقليميًا وعالميًا ورفع كفاءة مجتمع المصدرين والمصنعين المصريين، كما تعد استجابة سريعة لرؤية الدولة في تعزيز آليات التكنولوجيا والتعاملات الإلكترونية الهادفة للتنمية الشاملة والنمو المستدام لزيادة المردود الاقتصادي.