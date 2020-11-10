منظمة التحرير تنعى عریقات: فلسطين فقدت مناضلا صلبا

نعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين سرها، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، "القائد الوطني المناضل الكبير، شهيد فلسطين صائب عريقات، الذي أمضى حياته مناضلا صلبا عنيدا في الدفاع عن حقوق شعبنا وقضيته الوطنية متمسكا بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل".

وقالت اللجنة التنفيذية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "فلسطين وشعبها تفتقد المناضل الدكتور عریقات، في ظروف دقيقة وصعبة تمر بها قضية شعبنا، تحتاج للقادة والمناضلين، أصحاب الرؤى السديدة والمنحازة للقرار الوطني الفلسطيني المستقل، فرحيله بعد سنوات طويلة من النضال والعطاء والكفاح الوطني، يشكل خسارة لقامة وطنية عالية"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت: "تقدم الراحل الوطني الكبير المناضل عريقات الصفوف واحتل مكانة بين قادة العمل الوطني، في مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية من خلال حرصه على تجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيزها وتمسكه بثوابت شعبنا ونضاله الدؤوب حتى نيل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعرفته كافة المحافل الدولية مقاتلا شجاعا عن قضية شعبنا وحقوقه المشروعة".

وأكدت اللجنة التنفيذية أن رحيل علم بارز من رموز الحركة الوطنية إنما يشكل خسارة كبيرة للمسيرة الكفاحية لشعبنا على المستويين الوطني والقومي، في هذا الوقت بالذات التي يتعرض المشروع الوطني الفلسطيني لمخاطر جسيمة جراء تصعيد العدوان على شعبنا.

وقالت إن "شعبنا وفصائله الوطنية وهي تودع اليوم القائد الراحل صائب عریقات ستبقى وفية للمثل العليا والمبادئ التي آمن بها ومن أجلها، تلك المزايا التي لا يتمتع بها سوى القادة الكبار الذين يرحلون وتبقى بصماتهم شاخصه في كل زمان ومكان".

وتوجهت اللجنة "في هذا المصاب الجلل إلى الرئيس محمود عباس ورفاق المسيرة والمصير حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بأصدق عبارات التعازي والحزن، كما تتوجه إلى زوجة وأبناء وبنات وعائلة الراحل بكل مشاعر المواساة، سائلة المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان".

وتوفي صائب عريقات، صباح اليوم، إثر تدهور حالته بعد إصابته بفيروس كورونا.