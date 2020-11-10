عاجل.. وفاة صائب عريقات إثر إصابته بفيروس كورونا

توفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، أعلنت في 8 أكتوبر الجاري، إصابة "عريقات" بـ"كوفيد -19"، عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الثامن عشر من أكتوبر الماضي، نقل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إلى أحد مستشفيات القدس بعد تدهور صحته، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

فيما أفاد المستشفى الذي يُعالج به كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، الاثنين، بأن وضعه الصحي "حرج".

وأعلن مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي، في القدس، تدهور صحة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، واصفا حالته بأنها "حرجة".

وقال المستشفى، في بيان له: "قضى السيد عريقات ليلة هادئة، ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في حالته يصنف بأنه حرج، سبب ضيق تنفس"، مضيفا: "تم إنعاشه وتنويمه".

وتابع البيان: "يشكل علاج عريقات تحديا كبيرا، خاصة أنه خضع لزراعة رئة تؤثر على جهاز المناعة، ولديه عدوى بكتيرية، بالإضافة إلى فيروس كورونا".

وأكدت دائرة شؤون المفاوضات، أن صائب عريقات، نقل إلى أحد مستشفيات تل أبيب للعلاج من "كوفيد-19"، بسبب مشاكل في جهازه التنفسي.

وقال شقيقه صابر عريقات لوكالة "فرانس برس"، إن حالة شقيقه "ليست جيدة ويعاني ضعفا عاما ونقصا في الأكسجين"، مؤكدا "نقله إلى مستشفى داخل إسرائيل".

ووافقت إسرائيل، على علاج كبير المفاوضين الفلسطينيين في أحد مستشفياتها.

وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني، أعطى تعليمات بتوفير العناية الطبية اللازمة لـ"عريقات" في المستشفيات الأردنية، في حال احتاج الأمر لذلك.

وكان عريقات كشف أول أكتوبر الماضي، أنه يعاني من أعراض "صعبة" بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلا: إنه في العزل، ويتلقى العلاج الطبي في المنزل، بعد يوم من تأكيد إصابته بالفيروس.

يذكر أن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو في حركة فتح أقوى فصائل المنظمة، ويعد من أبرز الشخصيات في القيادة الفلسطينية منذ عقود، ولاسيما بالنسبة للمجتمع الدولي.

ويعتبر "عريقات" من أبرز المستشارين للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشغل مناصب بارزة في عهد الرئيس السابق الراحل ياسر عرفات، إلى جانب عمله كمفاوض مخضرم.