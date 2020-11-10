بشهادة محمود الجمال.. جماعة الإخوان تعاني من الانقسامات: وصلت لحد الخصام

جاءت تصريحات القيادي الإخواني الإرهابي، محمود الجمال، عبر صحيفة إخوانية، ممولة من الخارج، بمثابة اعتراف رسمي من قيادي إخواني حول الهزة التي تعيشها الجماعة الإرهابية ولم تشهدها من قبل؛ إذ أنها تتعرض لعدد كبير من الانشقاقات والانقسامات لأول مرة في تاريخها من نشآتها عام 1928.

وقال "الجمال" إن جماعة الإخوان انقسمت إلى أكثر من تنظيم وجماعة، مشيرا إلى أن القيادات التاريخية للجماعة لازالت تسيطر على زمام الأمور داخل التنظيم، كالأموال والمنصات الإعلامية، مؤكدا أن شيوخ التنظيم والقيادات التاريخية وراء الأزمات والانقسامات التي ضربت الجماعة الإرهابية.

وأضاف القيادي الاخواني المحسوب على جبهة محمد كمال، أن الإخوان المسلمين لا يمكن الآن أن نقول إنها تنظيم واحد"، لافتا أنه لم يعد هناك تنظيما واحدا منذ عام 2016، بعدما اشتد الخلاف.

وعلل محمود الجمال سبب الانشقاق والانقسامات داخل الاخوان الإرهابية، بأن التنظيم صناعة إنسانية، مؤكدًا أن شيوخ الجماعة السبب الرئيسي وراء الأزمات التي ضربت الجماعة الإرهابية.

ولفت القيادي الإخواني الهارب، إلى أن القيادات التاريخية للجماعة تتصرف كما تشاء في التنظيم، وتخالف اللوائح الداخلية للجماعة، مؤكدا أن الخلافات بينهم والقيادات وصلت للخصام التام.

الجماعة تعيش في هزة منذ القبض على محمود عزت

وتعيش جماعة الإخوان الإرهابية في الوقت الحالي، انشقاقات وانقسامات تنظيمية بين أجنحتها في الداخل والخارج، بعد إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على القيادي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة.

وتشهد الجماعة الإرهابية، حالة غضب واسعة من شبابها، المعترض بشكل تام على تعيين القيادي الإخواني إبراهيم منير، مرشدا عاما للجماعة، خلفا لمحمود عزت.

وكان موقع "العربي الحديث"، أكد وجود حالة من الغضب داخل صفوف تنظيم الإخوان، بعد تعيين إبراهيم، ما دفع التنظيم لإصدار بيان يناشد فيه جميع المكاتب الإدارية على مستوى الجمهورية، باحتواء شباب الجماعة، بعد انتشار الأقاويل حول رفضهم هذا الأمر.