رئيس البرلمان العربي يعزي القيادة الفلسطينية في وفاة صائب عريقات

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس الفلسطيني محمود عباس ولحكومة وشعب فلسطين، في وفاة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء العاشر من نوفمبر 2020.

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أنَّ الشعب الفلسطيني والأمة العربية فقدت برحيل الدكتور صائب عريقات رمزاً وطنياً أفني عمره من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية ومن أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.