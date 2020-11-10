عاصي الحلاني لـ"الوطن": طيبة قلب نجلي سبب إعلانه عن إصابتنا بكورونا

أكد الفنان عاصي الحلاني، أنه لم يكن راغبا في الكشف عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدا على أن طيبة قلب نجله الوليد هي سبب الإعلان عن الإصابة.

وقال الحلاني لـ"الوطن": "جميعنا بحالة وصحة جيدة، وأنا لم أكن أود الكشف عن الإصابة، ولكن بسبب أن نجلي الوليد طيب القلب وحينما سئل عن الكورونا جاوب على الفور، بالنسبة لي لا أحب أن أحدث ضجة حولي، فنحن أصبنا بالفيروس وشفينا دون إعلام الجميع بما حدث لنا".

وأضاف: "وندعو الله أن يعفينا جميعا من هذا الفيروس اللعين، وتعود الحياة لطبيعتها من جديد، ونستطيع من جديد أن نقابل كل من يحبوننا".

عاصي كان قد أحيا الليلة الرابعة بمهرجان الموسيقى العربية، وقدم عاصي الحلاني، تحية لمصر وشعبها وجيشها من خلال أعماله الوطنية "أيوا يا مصريين، كبيرة يا مصر، وست الستات يا مصرية، كما أدى مجموعة مختارات من أغانيه المتميزة التي رسمت ملامح مشواره الفنى وحققت شهرة جماهيرية في أرجاء الوطن العربي، كان منها "بحبك وبغار، متل الكدبة، وأني مارق مريت، قولى جاي، إن كان عليا، بالعربى، مالى صبر والتى شاركه أدائها ابنه وليد، خليني بقلبي بيتك".

وقدم اغنية "عندك بحرية" للفنان الراحل وديع الصادفي، و"يا بايعين الصبر" وأكملها بالموال العراقي "يا طير" ثم غناء موال للفنان الراحل وديع الصافي "من هون نحنا يا بشر".

وصعد نجله "الوليد" وقدم معه أغنيته الشهيرة "مالي صبر" والتى اشعلت الاجواء فى الحفل.

اُفتتح مهرجان الموسيقى العربية، مساء يوم الاحد الماضي، بحفل غنائي كبير ضم مواهب دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة الجديد، والذي تم استحداثه بسبب انتشار وباء كورونا.

وخلال الحفل كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي، وهم الشاعر بخيت بيومي، وعازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، وعازف الكمان الدكتور محمود عثمان، والمؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيى مهدي، والمطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء، واسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والفنانة منى عبدالغني، والفنان علاء عبدالخالق، والفنانة حنان، والباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، وعازف الكمان الدكتور محمد قطب، وفنان الخط العربي مصطفى عمري وقامت باهداء اسم الدورة لعدد من الموسيقيين الكبار امثال محمد سلطان وحلمي بكر وجمال سلامة.