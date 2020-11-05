صور وفيديو.. عاصي الحلاني يسحر جمهور "الموسيقى العربية" بأغنياته

شهدت الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقي العربية 29 ، حفلا جماهيريا كبيرا للنجم عاصي الحلاني الذي قدم فيه مجموعة من الأغاني والمواويل الطربية، بمصاحبة فرقة الحفني للموسيقي بقيادة المايسترو هشام نبوي.

وخلال الحفل وبصوت يحمل مذاق جبال الشام، قدم عاصي الحلاني، تحية لمصر وشعبها وجيشها من خلال أعماله الوطنية "أيوا يا مصريين، كبيرة يا مصر، وست الستات يا مصرية، كما أدى مجموعة مختارات من أغانيه المتميزة التي رسمت ملامح مشواره الفنى وحققت شهرة جماهيرية في أرجاء الوطن العربي، كان منها "بحبك وبغار، متل الكدبة، وأني مارق مريت، قولى جاي، إن كان عليا، بالعربى، مالى صبر والتى شاركه أدائها ابنه وليد، خليني بقلبي بيتك".

وقدم اغنية "عندك بحرية" للفنان الراحل وديع الصادفي، و"يا بايعين الصبر" وأكملها بالموال العراقي "يا طير" ثم غناء موال للفنان الراحل وديع الصافي "من هون نحنا يا بشر".

وصعد نجله "الوليد" وقدم معه أغنيته الشهيرة "مالي صبر" والتى اشعلت الاجواء فى الحفل.

اُفتتح مهرجان الموسيقى العربية، مساء يوم الاحد الماضي، بحفل غنائي كبير ضم مواهب دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة الجديد، والذي تم استحداثه بسبب انتشار وباء كورونا.

وخلال الحفل كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي، وهم الشاعر بخيت بيومي، وعازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، وعازف الكمان الدكتور محمود عثمان، والمؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيى مهدي، والمطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء، واسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والفنانة منى عبدالغني، والفنان علاء عبدالخالق، والفنانة حنان، والباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، وعازف الكمان الدكتور محمد قطب، وفنان الخط العربي مصطفى عمري وقامت باهداء اسم الدورة لعدد من الموسيقيين الكبار امثال محمد سلطان وحلمي بكر وجمال سلامة.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 10 أيام متتالية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور ويشارك فى دورة هذا العام عدد من الموسيقيين الكبار أثثال عاصي الحلاني وصابر الرباعي ووائل جسار وسعد رمضان وهمام العراقي وهاني شاكر وخالد سليم وأحمد سعد وكارمن سليمان.