الري: منظومة رصد آلي للتحكم في تشغيل الآبار الجوفية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بتركيب شبكات المراقبة والتحكم في آبار المياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس سيد سيركيس رئيس قطاع المياه الجوفية، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات والمعلومات.

وجرى توقيع برتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد بهدف إنشاء وتنفيذ منظومة رصد وتحكم للآبار السطحية والعميقة، لمراقبة تشغيل الآبار أوتوماتيكيًا عن بُعد، ومتابعتها من غرفة تشغيل مركزية بالمحافظة، لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدة، وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وأشار عبدالعاطي، إلى أنّ الوزارة تبذل جهدا حثيثا في مجال دمج وتأصيل التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة، لضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة، وتوفيرها لمتخذ القرار بهدف الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وانتهت وزارة الموارد المائية والري، من تركيب أجهزة رصد وتحكم في أعمال المرحلة الأولى من البرتوكول لـ14 بئرا تابعة لصندوق استصلاح الأراضي بمحافظة الوادي الجديد، ليصبح إجمالي الآبار التي يتم مراقبتها آليا 19، وجرى تنفيذ منظومة للمراقبة، وأعمال تطوير البرمجيات بواسطة مهندسي الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بوزارة الموارد المائية والري لما لها من خبرات في مجال نُظم الرصد والمراقبة والاتصالات وفي ظل امتلاك الوزارة للبنية التحتية لمنظومات المراقبة من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات ومراكز مراقبة، إضافة للكوادر البشرية المدربة على أعمال إنشاء وتشغيل وصيانة مثل الأنظمة.

ووجّه عبدالعاطي، بضرورة المتابعة المستمرة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة، بما يسمح بتوفير بيانات المياه الجوفية بصورة لحظية.