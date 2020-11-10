طارق الملا يجتمع مع وفد من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع وفد من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال ، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصناعة ، وذلك فى إطار جهود الدولة الداعمة لهذا القطاع الحيوى بهدف تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية وزيادة الصادرات مما يسهم بفاعلية فى دعم الاقتصاد المصرى ، وبما يصب في النهاية فى صالح الشعب المصرى من خلال توفير وتلبية احتياجاته من الغاز الطبيعى خاصة بعد النجاحات التى تحققت فى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الملا أنه تم مناقشة سبل تنمية وتحفيز الاستثمارات الوطنية من خلال بحث وضع آلية واضحة ومتوازنة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة خلال المرحلة المقبلة ، وكذلك سبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين قطاع البترول والمستثمرين ، لتذليل أى تحديات تواجهم م ، مشيراً إلى أن قطاع البترول لا يتوانى فى تقديم أى دعم للأنشطة الصناعية ومستمر فى تأمين وتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعى وتذليل كافة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية ، ووجه الملا بسرعة تلبية مطالب المستثمرين بتوصيل الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية الجديدة خاصة في صعيد مصر فى ضوء وجود خط غاز الصعيد وتوافر الشبكة القومية للغاز بهذه المناطق ، مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد المصرى.

ومن جانبه أشاد رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بالدعم المستمر من وزارة البترول والثروة المعدنية للأنشطة الصناعية وتوفير احتياجات المصانع من الغاز الطبيعى، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من أعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين مع المختصين بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بمطالب المستثمرين للوصول إلى نتائج واقعية وعرضها على وزارة البترول والثروة المعدنية .

حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمحاسب خالد عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للتجارة الداخلية والمحاسبة منى خضير نائب رئيس ايجاس للرقابة والتجارة الداخلية ، وعدد من أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ضم أ. أسامة حفيلة النائب الأول لرئيس الاتحاد ورئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة ود. محمد خميس الأمين العام للاتحاد ورئيس جمعية 6 أكتوبر ، ود. صبحى نصر أمين الصندوق ورئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر بمحافظة الشرقية ، وم. محمود الشندويلى نائب رئيس الاتحاد ورئيس جمعية مستثمرى سوهاج ، ود. سمير عارف نائب رئيس الاتحاد ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ، وم. علاء الدين السقطى نائب رئيس الاتحاد ورئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ود. محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد ورئيس جمعية الغاز المسال ، وأ. على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، م. عبد الله الغزالى رئيس جمعية المستثمرين المصريين للتنمية ببلبيس ، واللواء حسام الشهاوى المدير التنفيذي للاتحاد .