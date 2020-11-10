تفاصيل العثور على عروس العمرانية مشنوقة داخل غرفة نومها وسرقة مصوغاتها

تواصل جهات التحقيق أعمال الفحص لكشف لغز العثور على جثة عروس العمرانية داخل منزل الزوجية، وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن العروس عمرها 43 عاما وعثر عليها مخنوقة بإيشارب داخل منزلها في الطابق الرابع بالعمرانية وترتدي ملابسها كاملة.

وأفادت تحريات المباحث أن شقيق العروس ذهب لزيارتها ففوجئ بالعثور عليها جثة هامدة فأسرع بابلاغ زوجها بالحادث، وتبين من معاينة الشقة سرقة مشغولات ذهبية خاصة بالمجني عليها وهي عبارة عن دبلة و4 غوايش وتليفون محمول.

وبسؤال زوج العروس وهو عامل في مطعم، قرر أنه متزوج منها منذ 4 أشهر فقط، ولم تحدث بينهما أي خلافات، وأنه تركها في المنزل وذهب إلى عمله كما يحدث يوميًا، لكنه عقب وصوله إلى العمل بقرابة ساعة ونصف الساعة تلقى اتصالًا من شقيق زوجته أخبره بالعثور عليها جثة هامدة داخل الشقة.

وأضاف الزوج أنه ترك العمل وأسرع إلى المنزل وأبلغ الشرطة بالواقعة هو وشقيق زوجته، ولم يتهم الزوج أي شخص بالتسبب في الجريمة مدعيًا أنه ليس بينه وبين أي شخص عداوة تدفعه للانتقام منه أو من زوجته.

وتكثف المباحث جهودها لكشف غموض الحادث من خلال إعادة استجواب شقيق المجني عليها وزوجها وجيرانها للوصول إلى معلومات تضع المباحث على خيوط الجريمة لتحديد الجناة والقبض عليهم، كما تفحص المباحث واقعة سرقة مشغولات ذهبية خاصة بالمجني عليها ما يجعل المباحث تتوسع في أن الجاني لصًا ونفذ الجريمة بهدف السرقة فقط لا بدافع الانتقام.

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها، وكلفت النيابة أيضًا المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث للقبض على الجناة.