والد "عروس المنوفية": "الإعدام كان هيشفي غليلي"

قال "أحمد عادل الأقرع" شقيق المجني عليها "منار عادل" المعروفة إعلاميا باسم "عروس الباجور"، أنه تمنى إعدام قاتل شقيقته.

وأضاف شقيق المجني عليها، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن أول ما خطر في باله فور صدور الحكم مباشرة هي شقيقته، مؤكدا أن الحزن خيم علي الجميع بعد الحكم: "الكل كان مستني الإعدام".

فيما بدا الحزن واضحا علي والد منار، الذي قال باكيا: "حسبي الله ونعم الوكيل.. الإعدام كان هيشفي غليلي وربنا ينتقم منه ويشوف العذاب في الدنيا".

وعقب النطق بحكم المؤبد لزوجها الذي قتلها ليلة الصباحية، تعالت أصوات الصراخ لأقاربها في محيط المحكمة فيما سقطت شقيقة المجني عليها التوأم في الأرض وسط محاولات لإقاقتها بعد فقدانها الوعي.

وأصدرت منذ قليل، محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حكمها في واقعة مقتل "عروس الباجور"، بحبس المتهم قاتل زوجته بالأشغال الشاقة المؤبدة.

تعود أحداث الواقعة، إلي إخطار تلقاه مدير أمن المنوفية، من مأمور قسم شرطة الباجور، بورود إشارة من مستشفى الباجور بوصول "م. ر. ع. أ، 19 عاما، جثة هامدة يوم زفافها، وبالانتقال وسؤال شقيقها، أكد انه ذهب إلى شقيقته، يوم صباحيتها، وفتح الزوج الباب له وبيده سكين غارق في الدماء، ووجد شقيقته غارقة في دمائها.

وأكد إبن خال القتيلة، أن فكرة مقتل العروس لم تراود شقيقها، الذي تحدث مع زوج شقيقته على سبيل الهزار، وقال له "إيه الدم والسكين ده، هو فيه حد بيدبح فراخ يوم الصباحية"، فرد العريس ضاحكًا: "ادخل شوف الفراخ اللي جوه"، وأغلق الباب على العروس وشقيقها.

وأمرت محكمة جنايات شبين الكوم، في وقت سابق بإيداع الزوج ويدعى "م. ع"، لمدة شهرين بمستشفى الأمراض العقلية، للتأكد من سلامتة قواه العقلية، بعد طلب من المحامي الخاص به، كما استمعت المحكمة إلى أقوال والدته وشقيقته التوأم في القضية للتأكد من الصحة العقلية للزوج القاتل.

فيما أكد التقرير الذي أعدته إدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية، والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، أنه تم فحص المتهم بقتل زوجته "محمد.م.م.ع" ليلة الصباحية، بمعرفة لجنة ثلاثية بالمستشفى وتم عمل التقرير الطبي العقلي المطلوب حيث أكد أن حالته لا تستدعي حجزه بالمستشفى لعدم ثبوت المرض النفسي أو العقلي.