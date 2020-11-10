مصرع فني كهرباء أعلى عمود بالدقهلية.. شهود: "فتحوا عليه التيار"

لقي فني صيانة بشركة كهرباء الدقهلية مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم الثلاثاء، أثناء قيامه بأعمال صيانة أعلى عمود كهرباء جهد متوسط، في قرية "المنيل"، التابعة لمركز شرطة طلخا.

تجمع العشرات من الأهالي في الأرض الزراعية التي يتواجد فيها العمود محل الحادث، يصرخون ويستغيثون بمسئولي الكهرباء، بعد وفاة الشاب أعلى العمود، حتى انتقلت طوارئ الكهرباء، وتمكنت من إنزال جثمانه.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة، بمصرع شاب صعقاً بالكهرباء أعلى أحد الأعمدة جهد متوسط، بقرية "المنيل" بدائرة مركز شرطة طلخا، أثناء قيامه بأعمال الصيانة والتصاق جثمانه بالأسلاك والعمود.

انتقل ضباط المباحث وسيارة إسعاف ومسئولي طوارئ الكهرباء إلى مكان البلاغ، وجرى فصل التيار عن العمود وإنزال الجثة، وبالفحص المبدئي تبين أن الجثة لشاب يدعى "يسري عبد اللطيف عبد الفتاح"، 27 سنة، من قرية "كفر الجنينة"، مركز نبروه، ويعمل فني صيانة بشركة الكهرباء.

وبسؤال شهود العيان، أفادوا بأن العامل صعد إلى أعلى العمود لصيانته، وتم توصيل التيار الكهربائي بالعمود أثناء عمله، مما تسبب في مصرعه على الفور، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.