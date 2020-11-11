10 إجراءات قبل استلام وحدات الإسكان الاجتماعي.. اعرفها

يسارع البعض من الفائزين بالوحدات السكنية المطروحة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، بالتوقيع على عقود استلام الوحدة السكنية، دون مراجعة كل الاشتراطات والإجراءات داخل الوحدة، وفقًا للمواصفات القياسية المنصوص عليها داخل كراسة الشروط.

لذلك قام المسؤولين بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بوضع عدد من الإجرءات التي يجب اتباعها من قبل العميل الحاصل على وحدة سكنية من ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي، كي لا يتعرضوا لمشكلات عدة بعد الاستلام.

تستعرض "الوطن" أبرز الإجراءات المذكورة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي، والخاصة بفحص الوحدة السكنية جيدًا والتأكد من سلامة كل المرافق والخدمات بها، قبل التوقيع على عقد الاستلام.

10 إجراءات يجب اتباعها قبل استلام الوحدة السكنية:

1- عدم التوقيع على محضر الاستلام إلا بعد التأكد من جودة التشطيب الخاصة بالوحدة.

2- مراجعة كل نوافذ وأبواب الشقة والتأكد من وجودها بحالة جيدة وعدم وجود أي كسر في النوافذ أو الأبواب.

3- مراجعة المحابس وخلاطات المياه والدش والتأكد من وصول المياه لها.

4- التأكد من مطابقة معايير سيراميك المطبخ والحمام للمواصفات التى أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

5- مراجعة مفاتيح الكهرباء ولوحة عداد الكهرباء، والتأكد من إنارة الشقة.

6- إبلاغ جهاز المدينة عن شركة المقاولات المسئولة في حال وجود أي عيوب في مدخل العمارة التي توجد بها الشقة.

7- حال وجود أي عيوب أو أخطاء من التي تم ذكرها في النصائح السابقة لا توقع على محضر الاستلام وقم بإبلاغ جهاز المدينة حتى يتم معالجة هذه الأخطاء.

8- كن دائما على اتصال بالمهندس المسؤول الذي يحدده الجهاز لك، والذي سيكون مشرف على معالجة هذه الأخطاء أو العيوب.

9- عقب تأكدك من معالجة كل الملاحظات التى تم إبدائها قم بالتوقيع على محضر الاستلام واستلام خطابات المياه والكهرباء والغاز.

10- سارع لجهاز المدينة ومعك خطابات الكهرباء والمياه من أجل تركيب عداد كهرباء ومياه للوحدة الخاصة بك.