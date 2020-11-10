ألمانيا ومصر تحتفلان بالذكرى الـ 250 لميلاد بيتهوفن

بمناسبة حلول الذكرى الـ 250 لميلاد بيتهوڤن، قام سفير ألمانيا بالقاهرة دكتور سيريل ﭼان نون، اليوم الثلاثاء، بتسليم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والمايسترو أحمد الصعيدى، النوتة الموسيقية لأوبرا "فيديليو" من تأليف لودڤيج فان بيتهوڤن، وذلك في احتفالية بدار الأوبرا المصرية بحضور مدير دار الأوبرا مجدي صابر.

وبإعارة تلك النوتة للجانب المصري، تشارك كل من ألمانيا ومصر في إحياء ذكرى المؤلف الموسيقي الفذ، بمناسبة مرور 250 عاما على ميلاده، وتبعثان في الوقت ذاته برسالة تؤكد على عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.

جدير بالذكر، أن دار الأوبرا المصرية بالقاهرة تزمع إدراج أوبرا "فيديليو" في خطة عروضها وتقديمها على مسرح دار الأوبرا يوم 27 مارس2021.

وقال السفير الألماني في كلمته بمناسبة تسليم النوتة الموسيقية: "لقد استشرف بيتهوڤن بموسيقاه دروبا جديدة، ولايزال حتى يومنا هذا مصدر إلهام للبشر في جميع بقاع الأرض".

وأضاف، "بيتهوڤن يمثل لي بصفتي مواطنا ألمانيا وأوروبيا أهمية خاصة أخرى، لقد أبدع بتلحينه لقصيدة الفرح عملا موسيقيا وقع الاختيار عليه ليعبر عن قيم السلام والحرية والتضامن تعبيرا موسيقيا في نشيد الاتحاد الأوروبي، ومن ثم فإنه لمن دواعي سروري اليوم أن أجلب قطعة صغيرة من بيتهوڤن إلى مصر بتسليم هذه النوتة الموسيقية إعلاء لتلك القيم.

تحتفل ألمانيا والعالم أجمع بحلول الذكرى المائتين والخمسين لميلاد المؤلف الموسيقي لودڤيج فان بيتهوڤن الذي ولد في مدينة بون.

كان بيتهوڤن فنانا درج على إعادة اختراع نفسه بين الحين والحين، فنانا أوسع في حدود الموسيقى، وعندما كان يفعل ذلك كان يضع قيم مجتمعه موضع تساؤل، ولم تفقد موسيقاه أيا من حضورها وتعد أعماله الموسيقية من أكثر الأعمال عزفا في جميع أنحاء العالم.

ومن ثم فإن المبادرة التي أطلقتها الحكومة الاتحادية الألمانية تحت شعار "بيتهوڤن2020" (BTHVN2020) انطلاقا من موسيقى بيتهوڤن تسعى إلى لم شمل البشر في ألمانيا وحول العالم وتشجيع المشاريع الثقافية والفنية الابتكارية.

ونظرا لظروف الجائحة فإن البرنامج سوف يستمر إلى عام 2021.