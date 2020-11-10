حنفي في ندوة "الوطن": 3 منصات للعامل المصري بالسعودية يجب التسجيل بهم

كشف عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية، تفاصيل 3 برامج ومنصات إلكترونية هامة بالمملكة، خاصة بتسوية الخلافات العمالية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها "الوطن"، اليوم، حول تعديل نظام العمل في المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفيل، بحضور المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، والمحاسب عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية.

وأول هذه التطبيقات أو البرامج، بحسب "حنفي"، هو برنامج "أبشر" وهو منصة إلكترونية عبر الإنترنت، تتيح الجوازات السعودية الهدف منها تنظيم الخروج النهائي من السعودية أو الخروج والعودة، وتتيح أيضا تمديد صلاحية جواز السفر ونقل المعلومات، كما تتيح تجديد رخصة القيادة وإجراء جميع التعاقدات المرورية.

وبخصوص المنصة الثانية فهي "قوى"، حيث أوضح عادل حنفي، أنها منصة تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وتتيح خدمة التنقل الوظيفي عبر المنصة الإلكترونية.

أما البرنامج الثالث فهو برنامج "ودي"، وهو منصة إلكترونية لتسوية الخلافات العمالية.

كما لفت "حنفي"، إلى أن للعامل أيضا الانتقال من وظيفة لأخرى أثناء سريان مدة العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار وهي 90 يوما، والضوابط المحددة بالعقد.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، 4 نوفمبر، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

وتضمنت المبادرة السعودية الجديدة تخفيف القيود التعاقدية للوافدين، كما تضمنت المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل أو ما يسمى الكفيل، وهو النظام المعروف باسم الكفالة.

وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021.