"اتحاد المصريين": أكثر من مليون بلاغ بـ"الهروب من الكفيل" بالسعودية

رصد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في المملكة العربية السعودية، بالأرقام أهم المشكلات التي واجهت العمالة الأجنبية في السعودية وذلك قبيل إلغاء نظام الكفيل الذي سينفذ في 14 مارس المقبل.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها "الوطن"، اليوم، حول تعديل نظام العمل في المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفيل، بحضور المهندس إسماعيل أحمد رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، والمحاسب عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية.

ووفقا لما جاء في الندوة فإن القضايا العمالية بين العامل وصاحب العمل (الكفيل) ارتفعت إلى 153 ألف قضية، فيما ارتفعت بلاغات الهروب من الكفيل إلى مليون و861 ألف بلاغ.

كما كشفت الأرقام بالندوة عن أن هناك مليون و221 ألف و326 عامل تأخرت أجورهم.

ووفق المتحدثين في الندوة، فإن تطبيق نظام التعاقد الجديد من شأنه أن يقضي على هذه المشكلات التي تواجه العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، 4 نوفمبر، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

وتضمنت المبادرة السعودية الجديدة تخفيف القيود التعاقدية للوافدين، كما تضمنت المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل أو ما يسمى الكفيل، وهو النظام المعروف باسم الكفالة.

وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م.