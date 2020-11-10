تحصين 35300 طائر من الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

وقال مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً تحصين 35300 طائر، ضد الأمراض الوبائية بالإضافة إلي تطهير 8 أسواق، و12رياشة، ومعاينة مزرعتين، وسحب 26 عينة ما قبل البيع، فضلاً عن استخراج 3 تصاريح نقل طيور، وشهادة أمان حيوي بإجمالي 5000 طائر، مؤكداً استمرار تطهير جميع الإدارات البيطرية، للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

‏ ‏ ‏ ‏ وأضاف عبداللاه، أن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، تزامنًا مع تدشين حملات تموينية على الأسواق لضبط المخالفين والتحفظ على اللحوم والدواجن الفاسدة.

وفي وقت سابق جرى تحصين 35250 طائراً ضد الأمراض الوبائية بالإضافة إلي تطهير 21 سوقاً، و22 رياشة، ومعاينة 15مزرعة، وسحب 90 عينة ما قبل البيع، فضلاً عن استخراج 18 تصريحاً نقل طيور، بإجمالي 20145 طائراً.