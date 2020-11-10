هيثم دبور في ضيافة مكتبة مصر الجديدة الخميس
كتب:
إلهام زيدان
05:34 م | الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
هيثم دبور
تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، في السادسة من مساء بعد غد الخميس، ندوة مع الكاتب هيثم دبور، لمناقشة روايته "صليب موسى"، ويدير المناقشة الكاتب الصحفي سيد محمود.
الرواية صدرت يناير الماضي، وهي من نوعية أدب الجريمة وبها تشويق وغموض، وكشف لمساحات تاريخية وجغرافية ودينية غير مألوفة للقارئ.
استغرق المؤلف 4 سنوات للبحث والتدقيق والاستعانة بأرشيف أمريكي وألماني وفرنسي، وزيارة مؤسسات أكاديمية للاطلاع على نسخ أصلية من الوثائق التاريخية، ومعايشة أماكن الأحداث مع مصور محترف.
وتدور أحداثها في سانت كاترين بجنوب سيناء، وفي إحدى ليالى ديسمبر، يجرى استدعاء المصور "بهي"، المرتبط بتاريخ طويل مع دير سانت كاترين، للتحقيق في وفاة غامضة للراهب اليوناني "بافلوس"، المسؤول عن مكتبة الدير ومخطوطاتها النادرة، ليكتشف "بهي" بمساعدة البدوى أبى عمران، ووثائق الدير النادرة العديدَ من الأسرار الخطيرة.
وأعلنت دار الشروق مؤخرا، إصدار النسخة الرقمية من الرواية، بعد أن نجحت الرواية منذ صدورها في احتلال المركز الأول في اختيارات القراء، إضافة إلى الإشادات النقدية بمحتوى الرواية وطريقة السرد.
وأوضحت دار الشروق أن الرواية متاحة عبر موقع "أمازون" و "جوجل بلاي"، ويمكن توصيلها إلى أي مكان بالعالم.
يذكر أن هيثم دبور، كاتب وشاعر وسيناريست مصري، ورواية "صليب موسى"، هى الأولى للكاتب والسيناريست الحاصل على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عام 2016، الذى كتب السيناريو لعدد من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة، منها فيلم "فوتوكوبى" الحائز على جائزة أفضل فيلم فى مهرجان الجونة 2017، والفيلم القصير "ماتعلاش عن الحاجب" الحاصل على عدد من الجوائز السينمائية، وفيلم "عيار نارى"، وفيلم "وقفة رجالة" للمخرج خالد الجندي ومن بطولة ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وسيد رجب وشريف دسوقي والذي يجري تصويره حاليا.