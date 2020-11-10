هيثم دبور في ضيافة مكتبة مصر الجديدة الخميس

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، في السادسة من مساء بعد غد الخميس، ندوة مع الكاتب هيثم دبور، لمناقشة روايته "صليب موسى"، ويدير المناقشة الكاتب الصحفي سيد محمود.

الرواية صدرت يناير الماضي، وهي من نوعية أدب الجريمة وبها تشويق وغموض، وكشف لمساحات تاريخية وجغرافية ودينية غير مألوفة للقارئ.

استغرق المؤلف 4 سنوات للبحث والتدقيق والاستعانة بأرشيف أمريكي وألماني وفرنسي، وزيارة مؤسسات أكاديمية للاطلاع على نسخ أصلية من الوثائق التاريخية، ومعايشة أماكن الأحداث مع مصور محترف.

وتدور أحداثها في سانت كاترين بجنوب سيناء، وفي إحدى ليالى ديسمبر، يجرى استدعاء المصور "بهي"، المرتبط بتاريخ طويل مع دير سانت كاترين، للتحقيق في وفاة غامضة للراهب اليوناني "بافلوس"، المسؤول عن مكتبة الدير ومخطوطاتها النادرة، ليكتشف "بهي" بمساعدة البدوى أبى عمران، ووثائق الدير النادرة العديدَ من الأسرار الخطيرة.

وأعلنت دار الشروق مؤخرا، إصدار النسخة الرقمية من الرواية، بعد أن نجحت الرواية منذ صدورها في احتلال المركز الأول في اختيارات القراء، إضافة إلى الإشادات النقدية بمحتوى الرواية وطريقة السرد.

وأوضحت دار الشروق أن الرواية متاحة عبر موقع "أمازون" و "جوجل بلاي"، ويمكن توصيلها إلى أي مكان بالعالم.

يذكر أن هيثم دبور، كاتب وشاعر وسيناريست مصري، ورواية "صليب موسى"، هى الأولى للكاتب والسيناريست الحاصل على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عام 2016، الذى كتب السيناريو لعدد من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة، منها فيلم "فوتوكوبى" الحائز على جائزة أفضل فيلم فى مهرجان الجونة 2017، والفيلم القصير "ماتعلاش عن الحاجب" الحاصل على عدد من الجوائز السينمائية، وفيلم "عيار نارى"، وفيلم "وقفة رجالة" للمخرج خالد الجندي ومن بطولة ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وسيد رجب وشريف دسوقي والذي يجري تصويره حاليا.