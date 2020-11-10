"شكاوى الإعلام" توصي بوقف قناتي عبدالناصر زيدان وأبوالمعاطي زكي

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعًا الأسبوع المقبل، لبحث الشكاوى المقدمة إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية، وفقًا لقانون المجلس والأكواد الإعلامية، ولائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني.

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى من الكاتب وحيد حامد، ضد إحدى شركات الاتصالات، يتهمها باستغلال مصنف فيلمي مملوك له، في عمل إعلانات للشركة دون الحصول على إذن مسبق منه، ما يعتبره الكاتب اعتداءً من الشركة على حقوق الملكية الفكرية الثابتة له، وتم إحالة الشكوى للجنة الشكاوى للتحقيق فيها.

وناقشت اللجنة شكاوى رئيس نادي الزمالك المعزول ضد استغلال أبوالمعاطي زكي قناته على "يوتيوب"، وصفحته على فيس بوك، والصفحة الشخصية له، في سب الشاكي ومجلس إدارة نادي الزمالك.

وتابع بيان المجلس: "وتبين للجنة بعد الاطلاع على تفريغ الأسطوانات المدمجة والفلاشات صحة الشكوى، وأوصت بحجب قناة (نجم الجماهير) على يوتيوب، وصفحة (نجم الجماهير) على فيس بوك، وصفحة أبوالمعاطي زكي الشخصية على فيس بوك".

وأوصت اللجنة بعرض الأمر على اجتماع المجلس لبحث حجب قناة "كورة بلدنا" على يوتيوب، وقناة عبد الناصر زيدان على يوتيوب، "حيث تبين أن عبدالناصر زيدان استغل القناتين في سب وقذف وتوجيه إهانات بالغة جسيمة للشاكي، وذلك بالمخالفة للقانون والأكواد والمعايير الإعلامية"، بحسب بيان المجلس.

وكان المجلس قرر وقف برنامج زملكاوي على قناة نادي الزمالك لمدة أسبوعين، وذلك في الشكاوى المقدمة من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، حيث تبين للجنة قيام البرنامج بمخالفة الأكواد والمعايير، ولتوجيه اتهامات له دون سند أو دليل وتناوله رئيس وأعضاء اللجنة الخماسية بألفاظ خارجة.