طارق شوقي: مجموعات التقوية المدرسية قادرة على إنهاء الدروس الخصوصية

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مجموعات التقوية المدرسية قادرة على القضاء على الدروس الخصوصية، والقنوات التعليمية كفيلة أيضا بالقضاء على هذه الظاهرة وبشكل مجاني.

وأشار الوزير إلى أن دولاً عربية طلبت تطبيق نظام التعليم المصرى لديها، وهو ما يؤكد كفاءة هذا النظام.

وقال في وقت سابق اليوم أن لكل مدرسة الحرية في تنظيم جداول الحضور هذا العام للتعامل مع كثافة الحضور ومراعاة أن يكون هناك مسافة بين الطالب والآخر.

وأشار إلى أنه سيتم خلال 5 أيام إطلاق قناتين تعليميتين للتعليم عن بعد إحداها للتعليم الفني.

وقال الوزير، إن مشروع التعليم الجديد "2.0" هو مشروع كبير ويهدف لإتاحة التعليم للجميع دون تمييز والاهتمام بنظم ومخرجات التعلم وتحسين جودة النظام البحثي.

وأضاف "شوقي" في مؤتمر مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، لإطلاق تقرير جديد من البنك الدولى حول الاقتصاد المصرى، أن مصر بها نظام تعليم ناجح حاليا، وأن امتحانات الثانوية التي جرت إلكترونيا في مايو الماضي، هي الأكبر عالميا من حيث عدد الطلاب البالغ 1.8 مليون طالب.

وأشار إلى أن منظومة التعليم الجديدة ترسخ لفكرة التعليم من أجل الحياة وليس الامتحان خاصة وأن التعلم مدى الحياة قائم على الكفاءة وإكسابه المهارات لحل المشاكل والإبداع والنقاش والمشاركة.

ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن بحر من الشكاوى، خاصة أن عدد الطلاب فى مشروع النظام التعليم الجديد 2.0، وصل لما يزيد عن 8 ملايين طالب.