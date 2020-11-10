وكيل الأزهر يجتمع برؤساء المناطق لمناقشة خطة تطوير التعليم قبل الجامعي

عقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء ‏المناطق الأزهرية، بحضور الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ‏والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، للوقوف على مستجدات العملية ‏التعليمية، ومناقشة خطة تطوير التعليم قبل الجامعي وتذليل ‏كافة العقبات التي تواجه المعلم والطلاب، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل، ‏والشهادة الابتدائية.‏

وقال وكيل الأزهر، إنه لابد من مضاعفة الجهود للارتقاء ‏بجودة التعليم الأزهري، لمواكبة العصر مع الحفاظ على الهوية ‏الأزهرية والتراث، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير غرف للعزل، ‏حرصًا على سلامة الجميع.‏

وأكد "الضويني"، أهمية تكثيف جهود رؤساء المناطق في متابعة المعاهد بشكل مستمر، لتحقيق الاستقرار العام داخل المعاهد الأزهرية، مشددًا على أهمية دور ‏المعلم في توفير المناخ المناسب والملائم للطلاب، بما يضمن الارتقاء بالعملية التعليمية بالأزهر.

وشهد التعليم قبل الجامعي بالأزهر ارتفاعًا في أعداد المُتقدِّمين والمقبولين خلال الأعوام الأخيرة، حيث بَلَغَت ‏أعداد ‏هذا العام 2020/2021م في المرحلة الابتدائية ما يزيد على "921723" طالبًا، وفي ‏مرحلة ‏رياض الأطفال ما يزيد على "110562" طالبًا.‏

جدير بالذكر أن الأزهر أدخل التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم وتطوير أداء المعاهد ‏الأزهرية، حيث يوجد ما يزيد على "41000" جهاز حاسب آلي، لتدريب الطّلاب وتعليمهم.‏