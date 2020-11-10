عبدالمعز: تعنيف الأبناء للتربية مقبول لكن الانتقام منهم مرفوض

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، العالم بالأزهر الشريف وإمام المركز الإسلامي بنيويورك، وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف، إن تربية الأولاد، تعتمد على تعليمهم الصواب دون التعنيف الشديد، ويمكن اللجوء إلى الحرمان من المصروف دون الانتقام من الأبناء، خاصة أن بعض الآباء يلجئون لضرب أولادهم بانتقام شديد، وقد يصيب ابنه بأذى كبير، وبعدها يصبح نادم على فعله.

وأضاف "عبدالمعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن الحاكم معاوية بن آبو سفيان كان غاضبا من ولده ولي العهد يزيد، ودخل عليه الأحنف بين قيس، فوجده غاضبا فسأله عن سبب غضبه، فقال إن ابنه سبب غضبه، وسؤاله كيف يكون تقويم الأبناء، فرد عليه رد بليغ.

وتابع الأحنف "أولادنا عماد ظهورنا وثمار قلوبنا، وبهم نصول على أعدائنا، ونحن لهم كالأرض الذليلة الممهدة والسماء الظليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، يمنحوك ودهم وجهدهم، ولا تكن ثقيلا عليهم، فيحبوا وفاتك ويكرهوا حياتك".