بريد الوطن.. الأمهات وملاحم المذاكرة مع الأبناء

التعليم والمذاكرة مع العيال.. البعبع اللى مخوّف كل أم.. أنا كواحدة اشتغلت فى التدريس ٢٠ سنة.. شفت نماذج كتير جداً من الأمهات فى موضوع مذاكرة الأولاد وتعليمهم، عندنا مثلاً نموذج الأم الصرّيفة.. اللى هى تحب تكتّر من كل حاجة.. يعنى تدى للولد وهو لسه فى أولى ابتدائى مجموعة فى المدرسة ودرس فى البيت ودرس فى سنتر.. هى كده بتطمن وتحس بالراحة النفسية.. فيه بقى نموذج الأم المنتقمة.. هى تقريباً بتنتقم من حاجة معينة فى ابنها.. ينقص نص درجة فى امتحان أسبوع فى تانية ابتدائى تطحنه.. وتلاقيها دايماً محضّرة أسلحة الانتقام جنبها قبل ما تذاكر معاه.. فيه نموذج الأم المكبّرة.. اللى هو ابنها يذاكر ما يذاكرش، يكتب ما يكتبش، وانا مالى يا لمبى، خلاصة الكلام.. الاعتدال.. ثم الاعتدال.. ثم الاعتدال، ابنك اللى فى ابتدائى أو إعدادى أو حتى ثانوى طالما السنة مش فارقة فى مجموع يبقى بلاش الأفورة.. بلاش كل حاجة تزيد عن حدها.. ولا تقل عن حدها، دول أطفال مش دكاترة وماجستير، الموضوع عمره ما كان بالكمّ، المهم الكيف، حببوهم فى العلم مش التعليم.. حببوهم فى المعرفة والقراءة والاطلاع حتى لو حاجات بعيدة عن مناهجهم، امشوا معاهم بالراحة.. خطوة خطوة.. بدون أسلحة وبدون حرب.

نجلاء نعيم

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