"التخطيط": الانتهاء من تركيب الصرف الصحي في 56 قرية بنهاية العام

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشؤون متابعة التنمية المستدامة، إن موافقة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تنفيذ وتمويل وصلات الصرف الصحي من خلال الخطة الاستثمارية، أكبر دليل على انحياز الدولة للمواطنين البسطاء والأكثر احتياجا، الأمر الذي سيوفر على المواطن 5000 جنيه كان يدفعها نظير إدخال الصرف الصحي في بيته.

وأضاف "حلمي" في مداخلة هاتفية في الفقرة الإخبارية لقناة "ten"، أن تنفيذ حاليا مشروعات التنمية في 375 قرية هي الأكثر احتياجا بإجمالي 13 مليار جنيه، وتضع الدولة مشروعات الصرف الصحي، ضمن أولياتها القصوى، وتوفر دائما اهتماما ماليا لتحسين مشروعات الصرف في مختلف المحافظات.

وتابع: "يتم العمل الآن في 150 قرية، وسيتم الانتهاء من 56 قرية بنهاية العام الجاري، بتكلفة 50 مليون جنيه، كما تنسق الوزارة مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، لتركيب الصرف الصحي في المنشآت الحديثة، بمجرد الانتهاء منها تمهيدا لتسليمها للمواطنين".

وتستهدف رؤية مصر 2030 في الأساس، الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، لذا ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 على الاستثمار العام في البنية الأساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار للمواطنين في كل المحافظات.

وتتلخص أهداف مبادرة "حياة كريمة" في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية.