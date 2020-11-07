عمرو عزت: خطة لتطوير خطوط مياه الصرف الصحي بمنطقة بولاق

أعلن النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن موافقة حي بولاق بتنفيذ خطة التطوير، مقدمًا خطة للمهندس عبدالله نور، رئيس الحي حول تطوير شارع ناهيا.

وتشمل أعمال التطوير المقترحة، رصف الشارع وتطوير خطوط مياه الصرف الصحي، وأعمال النظافة.

وأكد "حجاج"، أن رئيس حي بولاق استجاب للخطة، وأجرى جولة رفقته صباح اليوم السبت، لرفع المقايسات الفنية وتدبير الاعتمادات المالية، "لمست تعاونًا ملحوظًا من قِبَل المسؤولين في المؤسسات الخدمية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي.

عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين يجهز مشروع ثقافي تنويري

وكان "حجاج" أعلن أنه يجهز لمشروع ثقافي تنويري كبير سيحدث نقلة في الحياة الثقافية المصرية، من خلال ممارسة دوره بغرفة البرلمان الثانية بعد حلف اليمين مباشرة.

وقال في تصريحات لـ"الوطن"، إن الثقافة والفنون هما السلاح الأقوى لمواجهة الأفكار الظلامية ووأدها في المهد، وتقطع الطريق على استقطاب الصغار لصالح الجماعات التي تعمل باسم الدين لكنها في الحقيقة تخدم أجندات معادية للدولة المصرية.

وأضاف أن اختياره عضوًا في مجلس الشيوخ، وثقة المصريين الذين انتخبوه، هي ما تدفعه للعمل من اليوم الأول لانعقاد المجلس خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة الشباب واستغلال طاقاته، وأن الدولة خلقت مناخًا يتيح المشاركة لجيل الشباب في بناء المستقبل.

الجدير ذكره أن عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التقى بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الرياضية، وقضايا تمكين الشباب وتطوير مراكز الشباب في محافظات الصعيد، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية الشباب والاهتمام بهم.